Dintre cei doi membri desemnaţi, ASF urmează să aleagă şi preşedintele Consiliului de administraţie.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 11 septembrie 2026, ora 23:59. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare şi să deţină o experienţă profesională relevantă de minimum zece ani în domeniul respectiv.

Salarii de zeci de mii de lei

Membrii neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) încasează o indemnizație netă lunară de 18.379 de lei.

Venituri executive: Conducerea executivă (președintele și vicepreședinții) încasează sume mult mai mari, care pot depăși echivalentul a 10.000 – 20.000 de euro lunar net, conform datelor publice și declarațiilor de avere.

Criterii de selecție

Membrii Consiliului de administraţie trebuie să fie absolvenţi de studii universitare şi să deţină o experienţă profesională relevantă în domeniul financiar bancar sau nebancar de minimum opt ani în cazul absolvenţilor de studii economice ori juridice, respectiv de minimum zece ani în cazul absolvenţilor altor domenii de studiu, potrivit cadrului legal.

În acelaşi timp, candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele legale privind integritatea profesională şi fiscală, să nu se afle în situaţii de incompatibilitate şi să nu deţină poziţii sau calităţi care ar putea genera conflicte de interese în raport cu entităţile participante la Fondul de Compensare a Investitorilor, se precizează în comunicat.

Informaţiile complete privind condiţiile de eligibilitate, conţinutul dosarului, documentele necesare, regulile de transmitere şi formularele aferente procesului de selecţie sunt disponibile în anunţul publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe site-ul instituţiei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012, aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.