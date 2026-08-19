În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață.

Laura este medic de familie în Brașov și, pentru doctorat, lucrează la o cercetare care vizează medicația la pacienții vârstnici. Ne spune că a observat o schimbare.

Laura Isop, medic de familie: „Oamenii au început să nu mai creadă în absolut orice supliment «vindecător de toate». Nu prea mai sunt dispuși să cumpere orice – îmi spun că li s-a recomandat, dar au refuzat și au preferat să cumpere doar un medicament, poate pentru durerea acută pe care o aveau.”

Observația este confirmată și de datele provenite de la o companie specializată în cercetarea pieței farmaceutice.

În perioada aprilie – iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacii au scăzut cu aproape 7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă. În schimb, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție.

Femeie: „Nu mai am nevoie. Și încep să mă plimb, să fac gimnastică, să beau ceaiuri, fructe.”

Reporter: Și compensează medicamentele?

Femeie: „Exact.”

„Atâtea medicamente nici nu e sănătos, să știți. Eu mănânc ce pun în grădină” spune altcineva.

Contextul economic a golit sertarul cu medicamente. Oamenii au învățat că sunt suficiente câteva pastile pentru situațiile de urgență.

Femeie: „Luăm cantități mici – câte o folie numai. Nu mai luăm cutie întreagă.”

Bărbat: „Scumpirea lor a dus la o scădere a consumului. În loc de 5, ia 3.”

O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe baza unei rețete speciale.

Dana Coltofeanu, farmacistă: „A crescut și conștientizarea pacienților că este nevoie să facă o vizită la medic.”

În schimb, în rețeaua spitalicească s-au administrat cu 5% mai multe medicamente în cele 3 luni analizate, conform aceleiași cercetări.