Pompierii au evacuat locatari ai unui bloc din București după ce o ţeavă de gaze a fost avariată

13-11-2025 | 13:09
Locatari ai unui bloc din Capitală au fost evacuaţi de pompieri, după ce o ţeavă de gaze din apropiere a fost avariată în timpul unor lucrări.

Potrivit ISU Bucureşti - Ilfov, este vorba de scara unui bloc de pe strada Complexului din Sectorul 3.

"Str. Complexului. Ţeavă de gaze avariată ca urmare a unor lucrări. Au fost evacuaţi locatarii dintr-o scară de bloc aflată în apropiere (20 persoane). Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. La caz acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov.

