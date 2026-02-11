Cuibul de barză de pe hornul Postului de Poliție Călățele nu poate fi mutat imediat deoarece pasărea este o specie protejată, iar legislația impune ca orice relocare să se facă cu avizele autorităților de mediu. În plus, operațiunea trebuie realizată de o persoană specializată, astfel încât să fie respectat habitatul natural al berzei și să nu fie afectată în niciun fel.

„Inspectoratul de Poliție Județean Cluj precizează că, în urma situației semnalate în spațiul public cu privire la existența unui cuib de barză amplasat pe hornul sediului Postului de Poliție Călățele, au fost întreprinse demersurile legale necesare în vederea soluționării acestei situații, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția speciilor sălbatice.

În acest sens, a fost solicitat sprijinul și intervenția autorităților competente din cadrul Ministerului Mediului, în vederea obținerii avizelor necesare pentru relocarea cuibului, astfel încât această operațiune să se desfășoare în condiții de siguranță și fără a afecta habitatul natural al speciei protejate.

Pe perioada sezonului rece, până la obținerea avizelor legale, încălzirea spațiilor destinate desfășurării activităților polițienești a fost asigurată prin utilizarea unor surse de căldură pe bază de energie electrică, astfel încât activitatea personalului să se desfășoare în condiții corespunzătoare. După emiterea tuturor aprobărilor necesare de către autoritățile de mediu, mutarea cuibului de barză va fi realizată de către o persoană specializată, conform normelor legale și sub îndrumarea instituțiilor abilitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj reafirmă preocuparea constantă atât pentru respectarea legislației de mediu și protejarea speciilor sălbatice, cât și pentru asigurarea condițiilor optime de muncă pentru personalul propriu”, au anunțat reprezentanții Poliției.