Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR a implementat un set de măsuri menite să limiteze amploarea acestui fenomen, transmite Agerpres.

Acest mod de operare este utilizat tot mai frecvent de infractorii specializați în fraude informatice, care exploatează încrederea cetățenilor în instituțiile financiare și folosesc tehnici complexe de manipulare psihologică pentru a obține acces la conturile bancare ale victimelor, transmite un comunicat al instituției remis duminică.

Ingineria socială, nu vulnerabilitățile tehnice

Spre deosebire de atacurile informatice clasice, în cadrul cărora infractorii încearcă să compromită sisteme informatice prin exploatarea unor vulnerabilități tehnice, fraudele de tip „vishing” au la bază ingineria socială. Autorii urmăresc manipularea comportamentului uman și determinarea victimei să furnizeze, de bunăvoie, informații confidențiale sau să autorizeze operațiuni care permit compromiterea securității conturilor financiare.

Din acest motiv, factorul uman reprezintă una dintre principalele ținte ale criminalității informatice moderne, iar succesul acestor fraude este determinat în primul rând de capacitatea infractorilor de a crea aparența unei situații reale și urgente.

Cum acționează infractorii

În majoritatea situațiilor identificate, persoanele vătămate sunt contactate telefonic de indivizi care pretind că sunt angajați ai unei instituții financiare, instituții bancare, departament de securitate, companii de procesare a plăților sau chiar ai unor autorități publice.

De regulă, convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă, într-o limbă de circulație internațională, cel mai frecvent în limba engleză, însă există și situații în care acestea sunt desfășurate în limba română. Autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară și urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate.

Pentru a conferi credibilitate apelului, infractorii afirmă că au identificat tranzacții suspecte, tentative de autentificare din alte state, modificări neautorizate ale datelor contului, încercări de asociere a unui nou dispozitiv ori presupuse atacuri cibernetice asupra contului victimei. În alte situații, aceștia susțin că instituția financiară a blocat temporar anumite operațiuni și că este necesară confirmarea identității titularului pentru evitarea pierderii fondurilor.

Polițiștii spun că toate aceste scenarii sunt construite astfel încât să inducă panică și să determine victima să reacționeze instinctiv, fără a verifica autenticitatea informațiilor primite.

Tehnici sofisticate de păcălire

Analiza modului de operare evidențiază faptul că autorii folosesc frecvent tehnologia de falsificare a identității apelantului (Caller ID Spoofing), prin intermediul căreia numărul afișat pe telefonul victimei poate părea unul legitim sau chiar unul asociat unei instituții financiare. În numeroase situații sunt utilizate numere de telefon din România sau din alte state membre ale Uniunii Europene, aspect care reduce gradul de suspiciune al persoanei contactate. În realitate, identitatea apelantului este mascată, iar convorbirile pot fi inițiate din orice colț al lumii prin intermediul unor servicii de telefonie prin internet (VoIP) sau al unor platforme specializate utilizate în scop infracțional.

„Avertizăm faptul că falsificarea identității apelantului a devenit unul dintre principalele instrumente utilizate de grupările infracționale pentru desfășurarea fraudelor bazate pe inginerie socială, fiind responsabilă anual de pierderi financiare semnificative la nivel internațional. În numeroase cazuri, autorii nu acționează individual, ci în echipe, fiecare participant având un rol bine definit. Unul dintre aceștia induce starea de panică, insistând asupra gravitații situației și a riscului iminent de pierdere a banilor, în timp ce un alt membru al grupării adoptă o atitudine calmă și se prezintă drept specialist în securitate sau consultant care poate 'rezolva problema'. Această alternanță între presiune și aparentă asistență urmărește diminuarea capacității victimei de a analiza critic informațiile și creșterea nivelului de încredere acordat interlocutorilor”, explică polițiștii.

Scopul final: accesul la bani

Scopul final al acestor demersuri îl reprezintă obținerea unor elemente de securitate care permit accesarea conturilor financiare ale victimei. În funcție de scenariul utilizat, infractorii pot solicita comunicarea codurilor unice de autentificare primite prin SMS (OTP), a codurilor generate de aplicațiile de autentificare, a parolelor de acces, a codurilor PIN, a datelor cardurilor bancare, inclusiv a codului CVV/CVC, ori pot solicita aprobarea unor notificări primite în aplicațiile bancare. În alte situații, aceștia conving victima să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefonul mobil sau pe calculator, obținând astfel posibilitatea de a controla dispozitivul și de a efectua operațiuni financiare în numele acesteia.

În ultimul timp se observă și utilizarea unor metode din ce în ce mai sofisticate de legitimare a apelului. Unele victime primesc anterior un mesaj text care pare transmis de instituția financiară, fiind informate că vor fi contactate de un reprezentant al serviciului de securitate. În alte situații, infractorii cunosc deja anumite date personale ale persoanei vizate, precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau informații obținute în urma unor breșe de securitate ori din surse publice. Comunicarea acestor date în timpul apelului urmărește consolidarea aparenței de legitimitate și determinarea victimei să creadă că discută cu un reprezentant autentic al instituției financiare.

Regula de aur: nicio instituție nu cere date sensibile la telefon

„Astfel, atragem atenția că nicio instituție financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacții pentru 'protejarea' contului. De asemenea, reprezentanții legitimi ai instituțiilor financiare nu solicită instalarea unor aplicații de control la distanță și nu cer clienților să transfere fondurile în așa-zise 'conturi sigure', acestea reprezentând indicii clare ale unei tentative de fraudă”, informează Poliția.

Recomandările polițiștilor

În context, polițiștii oferă o serie de recomandări cetățenilor:

- nu comunicați niciodată prin telefon parole, coduri PIN, coduri OTP, coduri primite prin SMS sau alte date de autentificare;

- nu transmiteți datele complete ale cardului bancar și codul CVV/CVC;

- nu aprobați tranzacții sau notificări în aplicația bancară dacă nu le-ați inițiat personal;

- nu instalați aplicații de control la distanță la solicitarea unei persoane care vă contactează telefonic;

- întrerupeți apelul dacă interlocutorul exercită presiuni, solicită acțiuni urgente sau încearcă să vă împiedice să verificați informațiile;

- verificați întotdeauna autenticitatea solicitării contactând instituția financiară prin canalele oficiale de comunicare;

- activați notificările pentru tranzacții și mecanismele suplimentare de securitate disponibile în aplicațiile financiare;

- informați membrii familiei, în special persoanele vârstnice, cu privire la aceste metode de fraudă.