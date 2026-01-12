Poliţia Capitalei, după imaginile prezentate de Europol din sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti: Situaţia nu este permanentă

Poliția Capitalei a transmis luni seară, după ce sindicatul Europol a publicat imagini cu dulapuri și fișete depozitate pe holuri și scări la Brigada Rutieră București, că situația nu este permanentă, ci temporară, generată de mutarea unor materiale.

”Această situaţie nu este una permanentă, ci se înregistrează în contextul procesului de mutare a unor materiale din anumite spaţii, iar în prezent se efectuează demersuri, pentru reamenajarea şi relocarea fişetelor. Menţionăm faptul că a existat un termen de eliberare a unui spaţiu utilizat anterior, iar mutarea, temporară, pe scările interioare ale unei clădiri, a unor fişete şi materiale a fost o situaţie punctuală, de scurtă durată”, a transmis Poliţia Capitalei, în urma apariţiei unor informaţii în spaţiul public referitoare la modul de depozitare a unor bunuri în incinta Brigăzii Rutiere Bucureşti.

Conform sursei citate, doar o parte dintre fişete au fost amplasate temporar pe scările interioare, celelalte fiind organizate în alte spaţii din incinta unităţii.

”Conducerea Brigăzii Rutiere Bucureşti acordă o importanţă deosebită siguranţei personalului şi a cetăţenilor şi dispune măsurile necesare, pentru soluţionarea situaţiei. Instituţia îşi reafirmă disponibilitatea şi deschiderea pentru dialog, în vederea clarificării tuturor aspectelor semnalate de organizaţiile sindicale, în orice context”, a menţionat Poliţia.

Sindicatul Europol a reclamat, luni, o adevărată ”bombă cu ceas” la Brigada Rutieră Bucureşti, unde mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani, cărămizi sau bucăţi de lemn.

”Şoferii să se prezinte cu căşti de protecţie pe cap”, au transmis sindicaliştii. Aceştia au avertizat, de asemenea, că, în caz de incendiu, căile de acces sunt obstrucţionate.

