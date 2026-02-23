Surse judiciare au precizat, pentru că ar fi vorba despre psihologul Ion Duvac, membru în Comisia de Deontologie şi Disciplină a Colegiului Psihologilor din România.

"Poliţiştii Capitalei s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competenţelor. Activităţile specifice sunt efectuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor în care s-ar fi produs faptele", se arată într-un comunicat al DGPMB transmis Agerpres.

Poliţiştii fac apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliţiei, în vederea formulării unei plângeri.

Jurnaliștii de la PressOne afirmă că Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuiește sexual pacientele prin propuneri sexuale explicite.

Conform sursei citate, el ar solicita poze cu părțile intime ale femeilor încă de la prima ședință, potrivit unei înregistrări ajunse în posesia redacției de la PressOne.