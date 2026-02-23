Conform sursei citate, el ar solicita poze cu părțile intime ale femeilor încă de la prima ședință, potrivit unei înregistrări ajunse în posesia redacției de la PressOne.

În aceeași înregistrare, Duvac ar spune că nu e prima dată când face acest lucru.

El se adresează pacientei sale cu „ești o bunăciune în draci”, care trebuie să învețe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă și chiar să scape de depresie.

În primele minute ale întâlnirii, Duvac îi pune diagnosticul de tulburare de personalitate borderline și mută discuția către viața ei sexuală, pe care o indică drept cauză a comportamentului ei.

Acesta o întreabă dacă știe să facă sex de calitate, îi cere să îi descrie pozițiile sexuale preferate, cele mai lungi „partide de sex” și tipurile de orgasme pe care le-a experimentat.

PressOne a încercat să obțină un punct de vedere de la dr. psiholog Ion Duvac, care nu a răspuns la niciuna dintre întrebări. În schimb, conform sursei citate, el ar fi încercat să îi convingă pe jurnaliști „măcar” să amâne publicarea articolului, pe motiv că „parcă nu aș dori să îmi închei cariera, proiectele și imaginea publică așa.”