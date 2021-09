”România, știi bine”. Rareș Năstase și ”Migranții de contrabandă”: Au intrat peste noi, au dat atacul

În podcastul ”România, știi bine”, realizat de echipa emisiunii ”România, te iubesc!” a fost prezentat ceea ce nu s-a văzut până acum la TV, în noua serie ”Migranții de contrabandă”, o anchetă semnată de Rareș Năstase.

Cristian Leonte: Cum a început ancheta și cât a durat să ajungi dintr-un capăt în altul al Europei, la propriu și la figurat, cu toată povestea despre întreaga rețea de migranți ilegali?

Rareș Năstase: "Urmăresc de ceva timp fenomenul din vestul țării și ce se întâmplă în Banat, în Timișoara. De acolo am început. Am filmat și alte reportaje în zonă și am văzut ce se întâmplă, am aflat, aveam ceva feedback de la timișoreni și am zis “Hai să văd ce este mai departe”. Au fost imagini mai celebre de acum câțiva ani cu migranții care au ajuns până în Franța și au vrut să urce pe feriboturile respective. Mi-aduc aminte când au ridicat rampele și stăteau acolo să nu urce, să nu treaca dincolo. M-am interesat, am făcut apel pe Facebook la șoferi, am văzut că fenomentul există și nu mai este în văzul lumii, este ascuns, sunt rețele complexe de membri."

Cristian Leonte: S-a simțit evacuarea Afganistanului în numărul de migranți?

Rareș Năstase: "Este ca un val și încă nu a ajuns la noi pentru că ei nu pleacă de pe o zi pe alta, le ia ceva timp sa ajungă la noi. Eu estimez undeva la o lună, o lună și jumătate să ajungă la noi."

Cristian Leonte: I-ai vazut cum pleacă din Timișoara?

Rareș Năstase: "Da, știam tot de la afgani că au prieteni stabiliți în Franța. (...) Sunt persoane care au trecut prin România și i-am inclus în reportaj. România este o zonă de tranzit."

Cristian Leonte: Cum trec migranții frontiera?

Rareș Năstase: "Ei vin prin toate părțile, se urcă în tiruri, sunt celebrele transporturi ilegale unde, aparent, șoferii nu știu, dar acolo sunt multe situații în care șoferii știu de ei. Mai mulți șoferi turci care au fost surprinși au acum dosare penale, dar cele mai frecvente treceri în vestul țării, sunt trecerile la granița de uscat acolo în limita județelor Caraș și Timiș sau mai jos, în Mehedinți, trecerile cu barca, unde noi am arătat în reportaj, sunt comune pe unde se trece. De exemplu, în primăvară, am avut în două luni patru treceri, dacă nu mă înșel."

Țările își pasează responsabilitatea

Cristian Leonte: Ți se pare că lipsește cooperarea între state?

Rareș Năstase: "Nu știu dacă lipsește... Știi care este sentimentul meu? Cumva toate statele prin care trec ei, nu știu dacă vor să îi țină în țara respectivă. Aceeași senzație am avut-o și acolo în Franța. Sunt situații în care și șoferii români condamnă. Atunci când ajung în port spun că au senzația că au ceva în cabină, au musafiri nepoftiți și autoritățile franceze le spun “mergeți, mergeți, mergeți”, poate, poate pică la controlul francez, adică după ce s-au urcat pe feribot."

Marea Britanie - Tărâmul Făgăduinței

Cristian Leonte: De ce caută Marea Britanie?

Rareș Năstase: "Pentru că statul are proceduri mult mai bine puse la punct. În Marea Britanie se primește azil mai repede, au o serie de beneficii, li se dă casă, câteva lire pe lună. În Franța stai și câte un an de zile."

Cristian Leonte: Povestește-ne despre riscurile voastre.

Rareș Năstase: "Am avut situații în care au urcat în camion, au dat atacul. Noi riscurile le vedem după ce ne uităm la imagini, când revenim în țară. Noi am acționat la limita riscului, nu am mers peste ei să-i surprindem, când am văzut că se urcă în camion, nu m-am dat jos să le cer socoteală de ce urcă. Am monitorizat zona, după 3-4 zile de pândă, pentru că știam că urcă în zona respectivă. Noi aveam imagini primite de la șoferi, dar am vrut să surprindem și noi situațiile astea. (...) Ei au observat mașina. Noi ne deplasam cu o singură masină și temerea cea mai mare era să nu arunce cu pietre, cu bolvani."

Cristian Leonte: A rămas ceva nespus, nedifuzat?

Rareș Năstase: "Noi avem foarte multe înregistrări, filmări și am păstrat o filmare special pentru acest podcast. Vorbesc despre trecerea în Marea Britanie, ce se întâmplă cu șoferii dacă sunt prinși cu transfugi în remorcă. O să vedeți în reportaj."

Episodul nedifuzat al campaniei “Migranți de contrabandă”

Șoferii au obligația ca, înainte să ajungă în port, să nu aibă transfugi cu ei. Adică, dacă au suspiciuni, să anunțe imediat poliția de pe traseu, înainte să intre cu ei în zona de frontieră.

Dacă au trecut deja cu camionul de prima barieră din port, există riscul să fie îmbarcați pe feribot, după o verificare sumară și să traverseze canalul Mânecii până la britanici.

Șofer: "Problema este în partea cealaltă, în Anglia. Acolo încep problemele mari, anume: te-au depistat cu emigranți, tu plătești 2.000 de lire, pe cap de om găsit la tine. Până cercetează britanicul cazul respectiv dacă tu voluntar i-ai băgat undeva, dacă voluntar ai vrut să-i duci. Au dreptul să te rețină șase luni."

Cum ajung șoferii să fie agresați de migranți

De multe ori șoferii sunt nevoiți să ocolească, să schimbe sensul de mers ca și cum nu ar circula spre Marea Britanie, ci către alte puncte unde se colectează marfa. Cei mai mulți dintre transfugii care se urcă, urmăresc pe GPS și știu exact unde se află, așa că încep să bată în remorci și să taie prelatele pentru a opri camioanele din traseu atunci când văd că nu călătoresc spre Regatul Unit. Un alt prilej ca șoferii români să fie agresați.

Șoferii români care trec în Regatul Unit știu că în port poate avea loc o altă situație neplăcută. Migranții care s-au strecurat cu un camion se împrăștie în celelalte.

Șofer: "Cineva a văzut că s-au urcat într-o anumită remorcă. Pe vapor ei schimbă remorca. Cine a văzut că s-au urcat într-o anumită remorcă poate să facă raport."

Rareș Năstase: "Fiecare camion trebuie să treacă, teoretic, prin trei filtre: două pe partea franceză și unul la britanici. Există și control cu câini, dar și cu scannerul, însă la scanner trec doar transporturile suspecte. În aceste condiții, pot trece ilegal migranți în transporturile de marfă. Pe piața neagră se câștigă undeva la 2.000-3.000 de lire de persoană. Gândiți-vă ce câștiguri se fac la cinci sau zece trasfugi în camionul de marfă."

Șofer: "Se ascund bine, nu sunt detectați."

Migranții s-au perfecționat și știu să se urce din mers la sensurile giratorii

Rareș Năstase: "Vorbim de un sens giratoriu mare, cu foarte multe spații verzi de jur împrejur și drumuri cu cedează trecerea. Spații neîngrădite, foarte multe tufișuri, așadar, un loc propice pe unde să se urce migranții. Autoritățile numesc aceste zone zone cu risc sporit, deoarece de multe ori se formează și cozi și șoferii sunt nevoiți chiar să oprească sau și la viteze de 5-6 km/h este suficient ca o călăuză să deschidă ușa de la remorcă pentru ca musafirii nepoftiți să intre și să ajungă până în port."

Prin asta a trecut și Nelu, un șofer care susține că nu știa că transportă tineri afgani.

Șofer: "S-au urcat la mine în vagon. Le-am zis la francezi, dar francezii s-au făcut că nu mă aud, că nu mă înțeleg și m-au trimis la englezi. Englezii i-au găsit, eu am primit o amendă de 3000 de lire, în prima fază o interdicție de 10 luni. Francezii intenționat controlează superficial."

Au existat situații în care camionagiii s-au agresat între ei din acest motiv

Șofer: "M-am dus la un peco să alimentez, un băiat care lucra în peco a auzit că bate cineva. I-a adus tot un tir turcesc în parcare. Au coborât dintr-un camion și s-au dus în altul.

În luna mai a acestui an, peste 100 de transfugi au blocat șoseaua de centură care duce spre port, au atacat cu pietre tirurile și au încercat să-i oblige pe șoferi să-i urce în remorci."

Rareș Năstase: "Camionagiii se expun unor riscuri și în toată problema asta, responsabilitatea este foarte mult mutată pe umerii șoferilor. Ei trebuie să-și facă orele de parcurs, să fie foarte atenți, să fie atenți unde dorm. În multe cazuri, firmele nu le plătesc parcările scumpe, cele pe care le consideră scumpe costă undeva la 30-40 de euro pe noapte. Statul francez are parcări foarte bune, sunt foarte bine puși la punct, au zone unde poți lua mâncare, dar acolo sunt riscurile mari. Sunt și parcări securizate, se intră și acolo că îi aduc alți camionagii, ori migranții taie gardul."