Pod rutier vechi de peste un secol, în pericol de prăbușire la Brașov. Autoritățile pregătesc un pod provizoriu de pontoane

Autorităţile judeţene din Braşov avertizează că un pod rutier peste râul Olt, în zona Hărman – Podu Oltului, vechi de peste o sută de ani, riscă să se prăbuşească în orice moment din cauză că a ajuns într-o stare avansată de degradare.

În acest context, administraţia publică ia în calcul construirea unui pod nou, dar între timp va realiza un pod provizoriu de pontoane pe care să circule autoturismele.

Potrivit unui comunicat de presăal Consiliului Judeţean Braşov, administraţia publică a judeţului caută soluţii pentru rezolvarea problemei traficului rutier de la Hărman – Podu Oltului, în condiţiile în care podul peste Olt situat pe drumul judeţean 112 şi care datează din anul 1920, a ajuns într-o fază avansată de degradare şi s-ar putea prăbuşi în orice moment.

Având în vedere că în urma evaluării stării tehnice a acestui pod autoritatea a planificat edificarea unei construcţii noi pe amplasamentul celei existente, preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian-Ioan Veştea, a analizat luni, la faţa locului, variantele pentru o legătură rutieră directă între satul Podu Oltului şi Hărman, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiţi să ocolească zeci de kilometri pentru a ajunge în centrul de comună sau în alte puncte de interes din judeţ.

La discuţii au participat prefectul Mihai-Cătălin Văsii, primarul din Hărman, Onoriu Velican, viceprimarul Sergiu Huţaru, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, Mihai Uţă, şi echipa de specialişti din cadrul Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene şi Servicii Publice a Consiliului Judeţean.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Consiliul Judeţean a solicitat o expertiză de specialitate în ceea ce priveşte identificarea celei mai pretabile zone a râului Olt pentru amplasarea unui pod provizoriu de pontoane pe care să circule autoturismele.

Astfel, o echipă de militari genişti de la Alba Iulia, cu sprijinul pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov a efectuat în cursul zilei de luni, 8 decembrie, măsurători şi testări ale adâncimii Oltului şi ale căilor de acces din proximitatea actualului pod, în vederea stabilirii posibilităţilor de amplasare şi montare a podului de pontoane.

„Am discutat despre cât de fezabilă este soluţia tehnică a unui pod provizoriu de pontoane, care să permită circulaţia vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone pe toată perioadă în care vom desfăşura lucrările de construcţie a noului pod. Îi asigur pe locuitorii din Hărman şi Podu Oltului că temerile, nemulţumirile şi problemele lor sunt cunoscute la nivelul Consiliului Judeţean şi facem toate demersurile pentru a le soluţiona. Între a circula pe un pod care stă să se prăbuşească sau a ocoli peste 20 de kilometri pentru a ajunge în comună, vrem să alegem soluţia optimă: demolarea podului existent, o construcţie nouă care să-l înlocuiască şi o conexiune rutieră provizorie cât mai directă şi în condiţii de maximă siguranţă pentru cetăţenii din zonă”, a declarat preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.

În zilele următoare, Consiliul Judeţean va primi propunerea tehnică şi devizul de cheltuieli aferente menţinerii podului de pontoane pe toată perioada în care se va realiza construcţia noului pod. Autorizaţia de construire a fost deja emisă şi conform graficului de execuţie pus la dispoziţie de firma proiectantă, lucrările ar urma să dureze 14 luni.

