Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a avut loc marți seară, între comuna Ipotești și Suceava. Potrivit polițiștilor, șoferul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a urmărit cu mașina victima, un băiat de 14 ani care circula cu trotineta electrică. Scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum în apropierea unei curbe ușoare la dreapta șoferul izbește copilul aflat pe trotineta electrică și apoi coboară furios și, în timp ce băiatul este la pământ, și îl atacă violent. Apoi pleacă. Ulterior, copilul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și dus la spitalul județean Suceava. Medicii de aici spun că a suferit traumatisme și leziuni, dar nu fracturi, și este internat la chirurgie pediatrică. Cel mai probabil, mâine va fi externat. În scurt timp, polițiștii au stabilit identitatea șoferului și, după audierea unor martori și vizionarea imaginilor din zonă, l-au reținut pentru 24 de ore. Bărbatul este acuzat de tentativă de omor și lovire sau alte violențe. El va fi prezentat miercuri instanței cu propunere de arestare preventivă.”