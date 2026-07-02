Furtuna a fost scurtă, dar tot a făcut prăpăd. Șoselele s-au transformat în râuri prin care șoferii au înaintat cu greu. Mai multe mașini, printre care și o ambulanță au rămas blocate într-un pasaj, iar autobuzele au făcut valuri încercând să treacă prin apa care aproape că le depășea roțile.
Ploi torențiale în Brașov și Sibiu. Șuvoaiele de apă au smuls bucăți din asfalt. VIDEO
După furtuna care a lovit Bucureștiul, vijeliile s-au mutat joi în alte două orașe. La Brașov, șuvoaiele de apă au smuls bucăți din asfalt.
La Sibiu, furtuna a durat 40 de minute. Vântul a bătut cu putere, a doborât copaci și a rupt hornul unei case. Un fulger care a lovit un cuib, a omorât 2 pui de berze. Pompierii au avut aproape 30 de intervenții pentru a scoate apa din subsoluri și gospodării inundate.