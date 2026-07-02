Ploi torențiale în Brașov și Sibiu. Șuvoaiele de apă au smuls bucăți din asfalt. VIDEO

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După furtuna care a lovit Bucureștiul, vijeliile s-au mutat joi în alte două orașe. La Brașov, șuvoaiele de apă au smuls bucăți din asfalt.

autor
Stirileprotv

Furtuna a fost scurtă, dar tot a făcut prăpăd. Șoselele s-au transformat în râuri prin care șoferii au înaintat cu greu. Mai multe mașini, printre care și o ambulanță au rămas blocate într-un pasaj, iar autobuzele au făcut valuri încercând să treacă prin apa care aproape că le depășea roțile.

La Sibiu, furtuna a durat 40 de minute. Vântul a bătut cu putere, a doborât copaci și a rupt hornul unei case. Un fulger care a lovit un cuib, a omorât 2 pui de berze. Pompierii au avut aproape 30 de intervenții pentru a scoate apa din subsoluri și gospodării inundate. 


Etichete: brasov, Sibiu,

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