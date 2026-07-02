Ploi torențiale în Brașov și Sibiu. Șuvoaiele de apă au smuls bucăți din asfalt. VIDEO

Furtuna a fost scurtă, dar tot a făcut prăpăd. Șoselele s-au transformat în râuri prin care șoferii au înaintat cu greu. Mai multe mașini, printre care și o ambulanță au rămas blocate într-un pasaj, iar autobuzele au făcut valuri încercând să treacă prin apa care aproape că le depășea roțile.