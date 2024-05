Plantele exotice au început să o ducă tot mai bine și la noi. Un român a plantat deja 1.200 de palmieri

Puteți afla ce vi se potrivește și cum se cultivă la Palatul Parlamentului, unde au început „Zilele Horticulturii”.

Costinel a cumpărat semințe de palmier din Australia și Noua Zeelnadă, pe care le-a plantat și crescut aici, în România. Nu le-a creat condiții speciale, nu a încălzit solariile, dar palmierii au răsarit. Acum vinde puieții cu prețuri care pleacă de la 40 de lei și ajung la câteva sute.

Costinel Popescu, producător: „Plante mai micuțe de un an și jumătate care sunt la 40 de lei. Aceasta se poate planta direct în grădină. Dacă îi este frică pentru prima oară poate să îl protejeze ori cu o sticlă ori cu o pânză specială, dacă nu, poate să-l lase exact așa. -18 grade. De anul acesta am pus semințe din palmieri care au crescut în România. Am deja 1.200 de palmieri”.

Plantele exotice încep să o ducă bine la noi și pentru că iernile sunt blânde de o vreme.

Cosmin Mihai, prodecanul Facultății de Horticultură: „De câțiva ani în grădinile din România poate să crească eucaliptul care-i o plantă ornamentală deosebită și a reușit să treacă cu bine peste câteva ierni, e drept, atipice”.

Cele mai căutate sunt însă plantele cu flori.

Specialiștii ne sfătuiesc să alegem cu grijă locul pe care vrem să îl amenajăm, indiferent dacă vorbim de o grădină sau de un balcon.

Dobrescu Elisabeta, conferențiar specialitatea peisagistică: „Trebuie în primul rând să ții cont de condițiile bioclimatice și de condițiile pedostaționale, adică pornind de la calitatea pământului până la expoziția însorită, umbra este și ea de mai multe feluri”.

La „Zilele Horticulturii” de la Palatul Parlamentului pasionații de grădinărit pot participa la ateliere, ca sa învete cum își îngrijească plantele ca la carte.

