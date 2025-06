Planșeul de la salina Praid s-ar putea prăbuși complet. Zeci de case din apropiere au fost evacuate: „Noaptea nu dormim”

Măsurile au fost decise în urma evaluării experților. Inundațiile din ultima perioadă au deteriorat foarte mult salina, spun aceștia.

La data de 5.02.2025, au apărut mai multe cratere, așa că autoritățile au decis evacuarea a 45 de familii.

Bărbat: „A fost aici primarul și a zis că e pericol aici. Pentru noi, viața are prioritate. Am lucrat prea mult pentru casa asta, dar o lăsăm aici. Asta e. Am lucrat 20 de ani, eu și nevasta mea, în Germania.”

Bărbat: „Familia am dus-o la Ocna de Sus. Numai eu singur sunt acasă. E pericol. Nu avem ce să facem... Baiul vine repede. Noaptea nu prea dormim. Am 56 de ani, aici m-am născut. Și trebuie să o lăsăm... asta e mare problemă.”

Craterele s-au format în câteva ore și continuă să se mărească.

Dan Dobrea, director Salrom: „Ar putea apărea un fenomen de prăbușire a tavanelor minelor vechi. Noi aici nu vorbim de minele turistice, vorbim de minele vechi, în care nu se face exploatare de 40 de ani. Diametrul de 5 pe 5 metri... în ultima oră s-au format două cratere. Unul dintre cratere s-a mai mărit cu 40 de centimetri.”

Peste noapte, zona evacuată a fost închisă. Locul va fi păzit de jandarmi.

Tánczos Barna, vicepremier: „Mergem pe precauție maximă, prevenim orice situație posibilă. În timpul nopții, în aceste case este de preferat să nu doarmă nimeni.”

Bogdan Ivan, ministrul Economiei: „Se fac monitorizări permanente, inclusiv cu drone, pentru a vedea care sunt situațiile în mina veche. Sunt pe drum utilajele pentru a crea bypass-ul.”

În zonă au fost construite mai multe diguri de protecție. Între timp, guvernul a alocat societății Salrom 200 de milioane de lei pentru lucrări de intervenție și pentru refacerea Salinei Praid.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: