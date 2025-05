Plângere penală în cazul infestării apei de la Breaza cu bacteria clostridium. Acuzaţii de atentat la sănătatea populaţiei

„Apa furnizată populației din Breaza a fost infestată. O spun cu toată răspunderea, după ce am analizat documente, probe, sesizări și am vorbit cu oameni afectați direct: copii care au ajuns la medic cu probleme digestive, vârstnici care au fost sfătuiți să nu consume apa de la robinet, familii întregi care au trăit cu frica în sân. Este inadmisibil ca în 2025, într-un oraș din Uniunea Europeană, să fim obligați să ne cumpărăm apă pentru băut, gătit și igienă, în timp ce plătim facturi pentru un serviciu public esențial care nu ne oferă nimic altceva decât pericol. Furnizarea de apă infestată reprezintă un atentat la sănătatea populației. Este rezultatul direct al neglijenței în serviciu a celor care gestionează sistemul de apă și canalizare - fie că vorbim de conducerea Hidro Prahova, de ADI Apa Prahova, de administrația locală sau de autoritățile de control care tac și tolerează. Am cerut, prin plângerea penală, tragerea la răspundere a tuturor celor care, prin inacțiune sau decizii iresponsabile, au pus în pericol viețile oamenilor. Nu mai acceptăm indiferență. Nu mai acceptăm minciuni. Nu mai acceptăm batjocura”, a transmis, marți, presei Alexandra Pavelescu, o localnică din Breaza.

Alexandra Pavelescu anunță că a depus o petiție adresată Consiliului Local Breaza și Primăriei, semnată de peste 1.000 de persoane, prin care se solicită oficial asumarea răspunderii, ieșirea din ADI Apă Prahova și rezilierea contractului cu operatorul Hidro Prahova.

Acuzații grave de neglijență

În textul plângerii penale, Alexandra Pavelescu îl acuză pe operatorul Hidro Prahova de infectarea apei și de neglijență în serviciu, pe primarul Bogdan Novac de neglijență în serviciu, dar și mai mulți funcționari din primărie, care sunt, de asemenea, acuzați de neglijență în serviciu.

Femeia susține că, în perioada premergătoare datei de 26 aprilie 2025, mulți locuitori ai orașului Breaza au semnalat, atât direct către autoritățile locale, cât și prin rețelele de socializare, că apa furnizată prin rețeaua publică prezenta un miros urât, gust neplăcut și o culoare suspectă. Aceste sesizări recurente au fost „ignorate sau tratate cu superficialitate” de către operatorul regional Hidro Prahova și autoritățile administrației publice locale.

„În data de 26 aprilie 2025, în contextul agravării reclamațiilor, primarul orașului Breaza a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU). În cadrul acestei ședințe, a participat și reprezentantul operatorului de apă, domnul Lambru, care a declarat public că apa este potabilă, punând mirosul și aspectul anormal pe seama unui 'tratament aplicat rețelei'. Aceste declarații au fost făcute fără existența unor analize de laborator, în ciuda indiciilor clare de neconformitate a apei. În aceeași ședință, autoritățile locale au dispus oficial oprirea furnizării apei. Cu toate acestea, în mod inexplicabil și contrar deciziei adoptate, apa a continuat să fie livrată către populație, iar măsura nu a fost implementată. Populația nu a fost informată oficial în niciun fel despre pericolul sanitar existent”, arată Alexandra Pavelescu.

Simptome grave raportate de cetățeni

Ea susține că a primit numeroase relatări din partea locuitorilor orașului Breaza privind efectele directe ale consumului sau contactului cu apa contaminată, dar și că această contaminare a apei ar avea legătură cu lucrări executate greșit la noua rețea de apă.

„Astfel, cetățenii au raportat simptome precum: dureri abdominale intense, crampe, diaree persistentă, vărsături, febră, iritații cutanate, mâncărimi, apariția unor pete sau dermatite după contactul cu apa, inclusiv în cazul spălării mâinilor sau a băii. Unii locuitori au fost nevoiți să solicite intervenția serviciilor de urgență, iar părinții de copii mici au fost nevoiți să achiziționeze apă îmbuteliată pentru igiena acestora, în lipsa unei alternative sigure. Există de asemenea semnalări privind efecte indirecte grave, precum utilizarea apei contaminate în brutării locale, cu impact potențial asupra întregii populații. Mai mult, mai mulți locuitori ai orașului Breaza afirmă că, în cursul lucrărilor la noua rețea de apă, s-ar fi realizat o conexiune greșită între conducta de canalizare și cea de alimentare cu apă potabilă, respectiv că legătura dintre cele două sisteme ar fi fost inversată. Conform relatărilor acestora, muncitorii implicați în execuția lucrărilor ar fi indicat direct această eroare, iar ulterior apa ar fi fost infestată. Aceste susțineri conturează o situație de fapt ce impune verificări urgente privind posibila contaminare a rețelei de apă potabilă, precum și modul în care s-au desfășurat lucrările și controalele aferente”, se menționează în plângerea femeii.

