Autorităţile din judeţul Giurgiu au declanşat, sâmbătă dimineaţă, planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe drumul naţional 5. O femeie a fost transportată la spital.

„Din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat de 55 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un microbuz, în care se aflau 16 persoane, pe sensul de mers Bucureşti- Giurgiu, în afara localităţii Daia, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea unei femei, de 55 de ani, din judeţul Ilfov”, anunţă IPJ Giurgiu.

Femeia a fost transportată la spital.

Şoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Evenimentul rutier s-a produs pe DN5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, unde un microbuz de trransport pasageri a ieşit de pe şosea.

Primele date de la faţa locului arată că în autovehicul se aflau 16 persoane.

„Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, informează ISU Giurgiu.

Au fost trimise echipaje de la ISU Giurgiu şi ISU Bucureşti-Ilfov, intervenind o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere şi opt ambulanţe.