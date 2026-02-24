Proiectul prevede, între altele că, în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, populaţia are dreptul la diminuarea preţului. Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, va participa la şedinţă.

La începutul lunii februarie, Băluţă anunţa că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti este programată să înceapă la ora 11:00.

Pe ordinea de zi sunt înscrise două proiecte, respectiv Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizate populaţiei de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A., cu exprimarea energiei termice facturate în mWh şi Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 148/11.04.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Primul proiect prevede, între altele, că ”energia termica va fi furnizata populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform diagramei de furnizare actualizată”.

”În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Compania Municipala Termoenergetica Bucureşti S. A.. are obligaţia de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari”, se arată în proiect.

În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului.

Preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, a anunţat că va participa la şedinţă, iar la final va susţine declaraţii de presă.

În 1 februarie, într-o conferinţă de presă, Daniel Băluţă anunţa că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc ”apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.

Acesta susţinea, de asemenea, modificarea politicii privind acordarea subvenţiilor pentru căldură în Bucureşti ”astfel încât fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.

Termoenergetica preciza că există deja stipulat în lege şi este pus în aplicare în Bucureşti un mesanism de ajustare a facturilor pentru apă caldă şi căldură, dacă temperatura furnizată nu este cea stabilită în contract.