Traficul pe DN1 a fost complet blocat, iar șoferii au fost nevoiți să meargă pe rute ocolitoare.

Șoferul în vârstă de 51 de ani venea dinspre Brașov și se îndrepta către Sibiu. Aproape de miezul nopții, într-o curbă și pe carosabilul umed, a pierdut controlul, s-a răsturnat și a intrat în gardul unei case.

Autoritățile au stabilit un perimetru de siguranță de un kilometru, iar locuitorii de pe această rază au fost evacuați după ce a fost trimis un mesaj RO-Alert. Traficul a fost deviat.

Șofer: „Ăsta era traseul spre Bușteni, Buzău, Galați. O iau spre Agnita dacă dumnealor ne-au indicat acest traseu. Nu-i nimic, ce să facem, asta e problema."

Șofer: „Pe ruta ocolitoare, merg acasă la Brașov. Ce să facem, se mai întâmplă și din astea”.

Din fericire, șoferul cisternei nu a fost rănit.Poliția Sibiu a dat un mesaj cu reluarea traficului pe DN1 (Scoreiu), marți dimineață. Drumul a sot blocat timp de șapte ore.

„Autocisterna a fost repusă pe roți și a fost tractată într-o zonă sigură din extravilanul localității Scoreiu. În cursul zilei, va sosi la locul evenimentului o altă autocisternă în vederea transvazării încărcăturii. Până la sosirea cisternei goale, preventiv va supraveghea zona o autospecială de stingere”.