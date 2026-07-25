Bărbatul a fost găsit şi adus la mal, însă bprbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul, relatează News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri, pentru căutarea unei persoane care s-ar fi înecat în balta din comuna Caraula.

La locul evenimentului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Calafat, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un echipaj de prim ajutor calificat şi o barcă pneumatică. Totodată, au fost alertaţi şi scafandrii din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova, care s-au deplasat de urgenţă către locul intervenţiei.

”Conform informaţiilor primite de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Caraula, un bărbat intrase în apă pentru a recupera lansetele aflate în baltă, însă, după câteva minute, persoanele aflate în apropiere au constatat că acesta nu mai era la suprafaţă.

După sosirea echipajelor operative, barca pneumatică a fost lansată la apă, fiind începute imediat operaţiunile de căutare. Ulterior, echipa de scafandri a intrat în apă şi a continuat misiunea în condiţii dificile, vizibilitatea fiind extrem de redusă din cauza solului mâlos de pe fundul apei”, au afirmat pompierii.

Bărbatul a fost găsit şi adus la mal, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de acestea, victima nu a putut fi salvată, iar medicul a declarat decesul bărbatului.