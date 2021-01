Petreceri de Revelion în casă şi pentru românii din diaspora

De aceste sărbători restricţiile de tot felul i-au ţinut pe ai noştri departe de România şi de oamenii iubiţi. Iar cum regulile din alte ţări nu diferă cu mult de ale noastre cei mai mulţi au sărbătorit în familie.

Au mers cu sorcova şi cu pluguşorul online şi au mâncat clasic obişnuitele sarmale şi desigur salată de boeuf. La graniţe în aceste zile au intrat, de 4 ori mai puţine maşini ca în 2019.

Raluca locuieşte în Emiratele Arabe Unite, unde azi noapte focurile de sărbătoare au înregistrat două recorduri mondiale Guinness: pentru cea mai lungă cascadă de artificii şi pentru cele mai multe efecte pirotehnice, lansate cu ajutorul dronelor.

Raluca: "La mulţi ani din partea de nord a Emiratelor Arabe Unite! Eu am început anul cu mâncare românească cu nişte peşte şi cu nişte sarmale în foi de viță. Am băut şampanie la miezul nopţii pe balcon şi apoi am coborât pe plajă să ne bucurăm de focurile de artificii".

Mergem acum în Austria, unde Mihaela şi-a potolit dorul de ţară cu peisajul de basm pe care-l vede din balconul locuinţei, unde a petrecut revelionul, în familie.

Citește și Cel mai mic număr de decese provocate de Covid-19 din ultimele 2 luni

Mihaela: "Noi am petrecut revelionul strict în familie atât noi cât şi prietenii noştri din apropiere probabil majoritatea în pijamale. Am avut parte şi de un minunat foc de artificii aici în spate".

În Anglia, îl găsim pe Ionuţ care locuieşte acolo de 5 ani. Nu a mai fost în Bucureşti, din decembrie anul trecut. Părinţii săi au 75 de ani şi nu a vrut să îi expună riscurilor. Dar a ţinut ca în noaptea de Revelion să mănânce ca la mama acasă.

Ionuţ Matei: "Am petrecut izolaţi în casă. Am cumpărat de la magazinele româneşti tobă, varză murată, am făcut salată boeuf, sarmale şi am încercat să aducem pe cât posibil un revelion tradiţional românesc, aici în UK."

Peste un milion două sute de mii români trăiesc şi în Italia. Mulţi obişnuiau să se întoarcă acasă de sărbători.

Adrian: "Au fost foarte cuminţi, mă aşteptam pentru că aici sunt nişte reguli în Italia care trebuiesc respectate. Nu suntem obişnuiţi în felul acesta mai ales noi cei din comunitatea românească pentru că vrem să ne întâlnim mai ales la sărbători, dar uite că am fost nevoiţi şi am respectat regulile impuse".

Cu gândul la cei dragi trei familii din Vaslui, stabilite în Danemarca, au trecut în 2021 pe ritmuri moldoveneşti.

În America, ai noştri au mâncat, la miezul nopţii, 12 boabe de struguri pentru că 2021 să le aducă bani dacă se poate mulţi.

În 2019, în perioada 21-28 decembrie, 1,5 milioane de oameni au tranzitat graniţele ţării. Cei mai mulţi dintre ei, români stabiliţi în străinătate. În aceeaşi perioadă, în 2020, au fost puţin peste 360 de mii de persoane. Adică de patru ori mai puţin. În acest an, cei mai mulţi români din diaspora şi-au văzut familiile din ţară online, de sărbători, cu speranţa că în 2021 îi vor putea îmbrăţişa din nou pe cei dragi, rămaşi în România.