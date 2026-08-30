Sunt meciuri demonstrative, dar și experimente de fizică. Vizitatorii pot afla și cum ajung elevii să construiască și să programeze aceste mașinării inteligente.

În centrul festivalului sunt însă roboții.

Robotul are și o cameră antrenată cu inteligența artificială, care îl ajută să se orienteze pe teren.

Nicolae Manole, elev: ”Preia mingile de pe teren, cu acest sistem cu perii, rolele astea ajută să direcționeze mingile în interior, în interior artefactele sunt rotite astfel încât să fie preluate de sistemul de outtake, acesta, după, le aruncă în coș”.

Un asfel de robot costa aproximativ 5000 de euro și a fost creat în câteva săptămâni.

Andrei Avram, mentor: ”Nu vrem doar să facem Informatică, vrem să vedem cum aplicam informatica în diferite proiecte”.

Atelierele, demonstrațiile și experimentele au rolul de a-i apropia pe copii de știință și tehnologie.

Anna Spac, organizator competiție: ”Adunăm mai multă lume de peste tot din ţară, să creăm o experiență cu mai multe domenii”.

Festivalul CyFest 2026 continuă și astăzi, în Parcul Copou din Iași, iar intrarea este gratuită.