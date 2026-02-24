Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan şi ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, aceştia susţin că proiectul "conţine intervenţii care ating în profunzime funcţia publică, drepturi fundamentale şi securitatea juridică".

"În forma actuală, apreciem că proiectul este vulnerabil constituţional, atât prin lipsa unei situaţii extraordinare reale, cât şi prin riscul de a afecta stabilitatea funcţiei publice şi predictibilitatea normelor. (...) Nu e timpul pierdut dacă acest proiect este retras de pe ordinea de zi sau amânat. Din contră, este un câştig de responsabilitate şi de credibilitate. Măsurile propuse sunt ample, complexe şi cu efecte directe asupra a zeci de mii de raporturi de muncă/serviciu şi asupra calităţii serviciilor publice. Adoptarea lor pe repede-înainte nu repară nimic, ci doar mută criza în instanţe, în conflicte sociale şi în blocaje administrative", apreciază sindicaliştii din Guvern.

În opinia acestora, propunerea afectează "stabilitatea funcţiei publice şi securitatea juridică".

"Proiectul de OUG ridică o problemă gravă prin raportare la articolul 115 alineat (6): afectează în mod substanţial garanţii constituţionale legate de funcţia publică, de legalitate şi de securitatea juridică. (...) Modificările structurale aduse Codului administrativ prin O.U.G., fără dezbatere parlamentară şi fără perioadă rezonabilă de adaptare, creează exact opusul predictibilităţii şi anume o stare de incertitudine în care regulile carierei pot fi schimbate rapid, fără garanţii suficiente", se arată în scrisoarea deschisă.

Totodată, sindicaliştii consideră că reforma evaluării bugetarilor este formulată într-un mod care permite abuzul.

"Evaluarea profesională produce efecte directe asupra carierei, promovării, menţinerii în funcţie şi chiar încetării raportului de serviciu. Tocmai de aceea, criteriile trebuie să fie clare, verificabile, controlabile. În forma actuală, evaluatorul ajunge să aprecieze 'atitudini' şi 'competenţe manifestate' fără standarde legale clare. În administraţia publică, un astfel de model poate muta accentul de pe profesionalism pe conformare personală faţă de superior. Asta slăbeşte neutralitatea administraţiei. (...) Mai mult, proiectul de act normativ pe care doriţi să îl adoptaţi plasează noul sistem de evaluare într-un context declarat de reducere a cheltuielilor de personal. Asta transformă evaluarea, din instrument de management, într-un potenţial mecanism de restructurare mascată. Evaluarea riscă să devină pretextul formal pentru eliminarea unor persoane, nu un instrument de creştere a performanţei", subliniază aceştia.

Potrivit acestora, proiectul ignoră chiar problema reală recunoscută de Guvern: "retenţia personalului".

"În şedinţa de Guvern din 19 februarie 2026, prin nota MDLPA privind retenţia, se recunoaşte explicit că problema reală este pierderea personalului şi migraţia competenţelor din cauza diferenţelor salariale şi a tratamentelor neuniforme. Cu alte cuvinte, statul ştie deja că pierde oameni valoroşi. În acest context, introducerea unei evaluări cu criterii vagi şi efecte potenţial eliminatorii nu creşte capacitatea administrativă, ci o poate reduce şi mai mult", arată sindicaliştii.

Aceştia aduc o serie de critici şi prevederilor din proiect referitoare la circulaţia rutieră.

"Condiţionarea restituirii permisului şi a formalităţilor rutiere de plata tuturor obligaţiilor locale este abuzivă. Această măsură deturnează finalitatea sancţiunii rutiere (siguranţa circulaţiei) într-un mecanism general de colectare fiscală. (...) Ridică probleme serioase de proporţionalitate, egalitate şi afectare a exercitării profesiei. Pierderea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor contravenţionale rutiere încalcă dispoziţii constituţionale. Mecanismul are caracter sancţionator suplimentar, se activează administrativ/fiscal şi produce efecte restrictive automate, fără un cadru procedural complet pentru contestare şi suspendare efectivă. Asta afectează accesul real la justiţie şi creează o dublare de constrângere, disproporţionată faţă de scopul colectării", transmit reprezentanţii SAALG.

De asemenea, ei atrag atenţia că executarea silită a indemnizaţiei persoanei cu handicap şi a venitului minim de incluziune pentru taxe locale înfrânge caracterul social al statului, prevăzut de Constituţie.

Totodată, în scrisoare se apreciază că publicarea informaţiilor fiscale ale persoanelor fizice în Monitorul Oficial Local încalcă dreptul la viaţă privată.

Sindicaliştii subliniază că articolul XLIX din proiect este vulnerabil prin raportare la articolul 41 şi articolul 53 din Constituţie.

"Chiar dacă textul afirmă că nu se afectează salariul de bază, reducerea sporurilor şi reorganizarea accelerată pot conduce la diminuarea substanţială a remuneraţiei totale şi la încetarea raporturilor de muncă/serviciu pentru o parte a personalului. (...)Măsura este concepută ca una 'blanket', uniformă, fără criterii de diferenţiere, fără mecanism legal de evaluare a nevoii reale, fără trepte de intervenţie şi fără garanţii că se utilizează mijloacele cele mai puţin intruzive înainte de disponibilizări sau tăieri de drepturi salariale accesorii cu rol compensaţional", se menţionează în scrisoare.

Faţă de cele arătate, aceştia îi transmit premierului o serie de solicitări: "Să nu adoptaţi proiectul în şedinţa de azi (24 februarie 2026), în forma actuală. Să retrimiteţi proiectul la analiză tehnico-juridică şi constituţională. Să deschideţi imediat o consultare reală cu partenerii sociali, nu una formală. Să separaţi măsurile de politică fiscală de cele care afectează funcţia publică, pentru a evita un pachet legislativ incoerent şi disproporţionat. Să folosiţi procedura parlamentară pentru modificările structurale ale Codului administrativ şi ale regimului funcţiei publice. Să fundamentaţi măsurile prin analize de impact reale, inclusiv asupra resurselor umane, retenţiei şi continuităţii instituţionale".

Ei subliniază că nu contestă nevoia de reformă, ci "graba, lipsa de claritate şi riscul ca o reformă necesară să fie compromisă printr-o adoptare pripită".

Nu în ultimul rând, ei lansează un apel public către confederaţiile sindicale: "Nu mai închideţi ochii şi nu mai faceţi blat pe astfel de proiecte! Ceea ce se întâmplă acum nu este un episod izolat. Este începutul unui proces urât, care va afecta nu doar funcţionarii publici, ci întregul echilibru al raporturilor de muncă din sectorul public. Dacă astăzi se acceptă evaluări vagi, restructurări mascate şi tăieri sub pretextul eficientizării, mâine acelaşi model va fi extins. Solidaritatea sindicală nu înseamnă comunicate neutre şi tăceri comode, ci poziţii clare atunci când sunt atacate principiile de bază ale muncii decente şi ale statului de drept".