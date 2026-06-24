„În cursul acestei zile, în jurul orei 18:20, o persoană a apelat numărul unic 11ăsit 2, sesizând Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Crişana» al judeţului Bihor cu privire la faptul că doi adolescenţi au intrat în apa Bălţii de la Şimian, iar doar unul dintre aceştia, în vârstă de 15 ani, potrivit informaţiilor furnizate de apelantă, a mai ieşit la mal”, anunţă, miercuri seară, ISU Bihor.

La faţa locului au fost trimise de urgenţă echipaje de căutare-salvare de la înec şi de prim ajutor calificat din cadrul Staţiei de Pompieri Valea lui Mihai şi Detaşamentului de Pompieri Marghita, scafandrii din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Ajunşi la locul indicat de apelantă, pompierii au procedat la căutarea adolescentului dispărut sub apă, cu ajutorul ambarcaţiunii, echipamentelor şi accesoriilor specifice intervenţiilor de căutare-salvare din mediul acvatic, găsindu-l la aproximativ 8 metri de mal, la o adâncime de circa 3 metri”, au precizat pompierii.

Din nefericire, medicul a declarat decesul adolescentului.

ISU Bihor precizează că astfel de tragedii se produc, din nefericire, în fiecare an, în perioada sezonului estival.

„Temperaturile ridicate îi determină pe oameni să caute metode de răcorire, însă scăldatul în râuri, lacuri, bălţi sau balastiere poate ascunde pericole majore. Condiţiile de înot pot fi imprevizibile în mediul natural. Chiar şi persoanele care ştiu să înoate pot fi surprinse de curenţi, pot suferi crampe musculare, se pot confrunta cu oboseală sau se pot afla în situaţii în care nu mai pot reveni la mal”, au transmis pompierii.