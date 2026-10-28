Camera de bord a unui autoturism care circula regulamentar între localitățile Feldioara și Hoghiz a înregistrat incidentul. În imagini se vede o porțiune de drum cu serpentine și separatoare de sens în zonele periculoase.

Fără să țină seama de ploaie și carosabilul alunecos, un autocamion venit din față a derapat și a lovit cu partea din spate balizele separatoare.

Aruncate în aer, acestea au ajuns pe autoturismul de pe celălalt sens, provocându-i avarii ușoare. Șoferul vinovat, un bărbat de 35 de ani din Cluj, nu a oprit. A fost găsit de polițiști după ce a ajuns acasă și a primit o amendă de 1.300 de lei.