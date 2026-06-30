Statisticile ne plasează pe locul cinci în Europa la numărul de decese provocate de valurile de căldură.

Arșița a fost nemiloasă. La Iași, un bărbat de 36 de ani a fost luat cu ambulanța, după ce a stat 40 de minute pe asfaltul fierbinte. Și o adolescentă din Vaslui a fost secerată de căldură.

În Capitală, temperatura resimțită a fost de 43 de grade. La amiază, soarele ardea pur și simplu.

Corespondent ȘtirileProTV: Căldura extremă ne afectează și pe noi. Chiar în timp ce filmam acest material, camera a cedat pentru că s-a supraîncălzit, iar bateriile au intrat în modul de protecție. Acum continuăm să filmăm materialul cu telefonul mobil.

Canicula a făcut ravagii în Europa

În ultimele zile, valul de căldură din Europa a făcut și victime. După Franța, unde mai mulți copii și-au pierdut viața în mașini încins, și în Cipru doi copii, din Bulgaria, care erau în vacanță, au murit după ce au fost lăsați de părinți să doarmă în mașină. Autoritățile trag un semnal de alarmă și spun că, sub nicio formă, copiii, bătrânii și animalele nu trebuie lăsați singuri în mașină cu motorul oprit.

La o temperatură exterioară de 40°C, în interiorul unei mașini parcate la soare se pot atinge peste 60°C în primele 20 de minute, iar după aproximativ o oră temperatura poate depăși 70°C. În numai câteva minute organismul reacționează și apar primele semne de moleșeală și leșin. Medicii avertizează că, la o astfel de temperatură, organismul poate să intre rapid în incapacitate de funcționare.

Pentru a se răcori, vasele de sânge de la nivelul pielii se dilată, iar inima este nevoită să pompeze mai mult. Se pierde rapid apă prin transpirație, apare deshidratarea, sângele devine mai vâscos și circulă mai greu către organe. Pot apărea amețeala, confuzia, scăderea tensiunii arteriale, leșinul, iar în cazurile grave chiar tromboze, accident vascular cerebral sau insolație.

Ștefan Bușnatu, medic cardiolog: Lucrurile se pot destabiliza pentru că, dacă te gândești la evenimente adverse de tipul stopului cardiac, lucrurile astea sunt relaționate și cu dereglarea ritmului cardiac severă și apariția incapacității de funcționare corespunzătoare a inimii. Partea cealaltă, la manifestările neurologice, oboseala, cu letargia, încețoșarea vederii, tulburări de vedere.

Aparatele de aer condiționat au cedat

La Spitalul Universitar din Capitală, la unitatea de primiri urgențe, aparatele de aer condiționat au cedat.

În Timișoara roțile și discurile de frână ale tramvaielor s-au încărcat cu o mâzgă lipicioasă, numită mastic, folosită pentru etanșarea spațiului dintre linia de tramvai și asfalt.

Și la Cluj a fost rău.

Corespondent Știrile ProTV: La umbră, termometrul indică 32 de grade. Am făcut doar câțiva pași până în bătaia directă a soarelui, iar temperatura a urcat deja la 46 de grade. Dacă îl apropii de asfalt însă, ajunge până la 54 de grade. Practic, gândiți-vă acum la asfalt ca la o tigaie încinsă, absoarbe toată căldura soarelui și o degajă înapoi. De aceea, în oraș senzația este mult mai sufocantă decât într-un parc sau într-o zonă cu multă vegetație.

Cel mai greu a fost pentru muncitorii nevoiți să lucreze în aer liber. Unii s-au dezbrăcat de salopete.

Codul roșu, extins

Codul roșu care a fost extins marți pentru aproape toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, expiră mâine dimineață la ora 10. Așadar, ne vom confrunta cu încă o noapte tropicală.

Însă, potrivit avertizărilor din acest moment, după acest cod roșu, în jumătate de țară, până mâine seară la ora 21, rămâne valabil un cod portocaliu. Temperaturile mai scad, maximele vor ajunge pana la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.

De altfel, și codul galben de instabilitate atmosferică a fost extins pana joi dimineata. Ne așteptăm și mâine la vant puternic, cu rafale de până la 90 de km/oră, descărcări electrice dar și ploi, înclusiv în capitală.

Și vijeliile au facut pagube deja. O furtună violentă de doar 20 de minute a rupt mai mulți copaci in Tulcea, in aceasta dupa amiaza. Iar vântul puternic a desprins acoperișul unui bloc și l-a aruncat peste mașini.

Cat despre temperaturi, potrivit meteorologilor - vor scădea, ajungând la normalul perioadei, în cea mai mare parte a țării.