Peste 30.000 de credincioși la canonizarea lui Arsenie Boca. Preoții au prezentat și icoana cu Sfântul Ardealului

De acum, în fiecare an, pe 28 noiembrie, calendarul ortodox îl sărbătorește pe Sfântul Arsenie.

Pe frig și ploaie măruntă, peste 30.000 de pelerini s-au strâns vineri la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara, unde a fost oficiată slujba locală de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Oamenii au venit din toate colțurile țării, iar cozile de mașini au blocat drumul de acces.

Nerăbdători să ajungă la mormântul Sfântului Arsenie Boca, de la mănăstirea Prislop, oamenii s-au îmbulzit și chiar au rupt rândurile. Câteva sute de polițiști, jandarmi și pompieri au încercat să le țină piept.

Unora chiar li s-a făcut rău în înghesuială și au avut nevoie de îngrijiri la cortul medical. Credincioșii au așteptat la coadă cel puțin trei ore, pe ceață densă și frig. Mulți dintre ei au venit de la distanță mare sau au postit.

Până aici oamenii au avut de parcurs și o distanță de câțiva kilometri, pe jos, după ce drumul dintre Hațeg și mănăstire s-a blocat cu mașini. Tot acum, a fost prezentată și icoana canonică a celui care este de acum Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie.

Unii dintre pelerini l-au cunoscut pe Sfântul Părinte, care a murit în 1989, la vârsta de 79 de ani. Se spune că avea darul profeției și al vindecării miraculoase.

Numit și Sfântul Ardealului, Arsenie Boca, a fost proclamat sfânt în luna februarie, de către Sfântul Sinod.

