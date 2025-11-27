Pelerinaj important la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați

Peste 15.000 de credincioşi sunt aşteptaţi să ia parte la manifestările religioase care vor avea loc, joi după-amiază şi vineri, la Mănăstirea Prislop din judeţul Hunedoara.

Circa 30 de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor lua parte la Sfânta Liturghie ce va avea loc vineri, la altarul de vară al mănăstirii, prilej cu care va fi intonat troparul, se va citi Tomosul Sinodal și va fi prezentată icoana Sfântului Arsenie la care se vor închina credincioșii.

Rânduielile liturgice vor debuta joi după-amiază, la ora 16:00, când se va săvârși slujba de priveghere, oficiată de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Un eveniment religios așteptat de credincioși

„Este un eveniment unic pentru județul Hunedoara și un eveniment foarte important pentru întreaga țară. Știm cu toții că momentul acesta a fost așteptat de credincioșii ortodocși români de foarte multă vreme. Și iată că acum Bunul Dumnezeu a rânduit ca părintele Arsenie să fie trecut în rândul sfinților și să fie prăznuit în calendarele bisericii noastre cu această titulatură – Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Evenimentul acesta, cu siguranță, va atrage foarte mulți pelerini. (...) Facem apel la pelerini, la credincioșii care se vor deplasa la Mănăstirea Prislop, să acorde foarte multă atenție indicațiilor venite din partea autorităților și, printr-o bună colaborare cu reprezentanții autorităților implicate, cu siguranță nu vor exista probleme majore”, a declarat, pentru AGERPRES, părintele Gabriel Miricescu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

În privința programului liturgic de slujbe de la Mănăstirea Prislop, părintele Miricescu a precizat că mănăstirea va fi deschisă pentru credincioși și pe parcursul nopții dintre 27 și 28 noiembrie. În acest context, pelerinii vor avea acces la mormântul Sfântului Arsenie și se vor putea închina și pe parcursul nopții.

Flux crescut de pelerini și măsuri speciale de organizare

De menționat este faptul că pentru credincioșii care doresc să se închine la mormântul Sfântului Arsenie a fost creat un culoar separat, delimitat vizibil, astfel încât să fie evitate blocajele.

„Momentul central al evenimentului proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop va avea loc în dimineața zilei de 28 noiembrie, atunci când, la ora 9:00, va începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. La Sfânta Liturghie va sluji un sobor de aproximativ 30 de arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După momentul de final al Sfintei Liturghii va avea loc evenimentul proclamării solemne, locale, a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, și anume intonarea troparului, citirea Tomosului Sinodal, închinarea la icoana Sfântului și prezentarea icoanei Sfântului, iar apoi ierarhii prezenți, împreună cu soborul slujitor, se vor deplasa la mormântul Sfântului unde, de asemenea, se va intona troparul și se vor închina cu toții”, a precizat reprezentantul Episcopiei Devei.

Deoarece la manifestări este așteptat un număr foarte mare de oameni, slujba religioasă va putea fi urmărită de credincioși și pe trei sau patru ecrane mari, amplasate în curtea lăcașului de cult.

De asemenea, credincioșii care sunt pregătiți pentru Sfânta Împărtășanie, adică s-au spovedit și au primit dezlegare de la duhovnic pentru a se putea împărtăși, vor putea să se împărtășească la momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii.

„Un număr de patru preoți vor împărtăși credincioșii în partea din dreapta a Bisericii Vechi a Mănăstirii Prislop. Acolo îi așteptăm tot așa, în ordine, pe credincioși, cu răbdare, să vină să se împărtășească”, a precizat preotul Gabriel Miricescu.

Dispozitiv amplu de ordine publică pentru gestionarea fluxului de vizitatori

Peste 300 de polițiști, pompieri și jandarmi vor fi prezenți, în următoarele zile, în zona Mănăstirii Prislop și pe traseele de acces pentru a menține un climat de siguranță participanților la manifestările religioase. Polițiștii se așteaptă la o afluență mare de autovehicule, în acest sens pelerinii fiind sfătuiți să respecte indicațiile forțelor de ordine dislocate la fața locului.

„Au fost organizate mai multe parcări. Pentru a nu fi blocaje, participanții trebuie să acorde o atenție deosebită indicațiilor primite”, a declarat șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, colonel Daniel Fețanu.

Astfel, autocarele care transportă pelerini în mod organizat vor avea acces doar în parcarea special amenajată a mănăstirii, în limita locurilor disponibile. Odată ce capacitatea va fi atinsă, accesul altor autocare nu va mai fi permis.

Având în vedere configurația zonei și spațiile limitate de parcare, pelerinii care sosesc cu autoturisme personale vor fi direcționați de polițiști să parcheze în spațiile special amenajate, în ordinea sosirii, pentru a nu afecta cursivitatea traficului.

Echipajele de poliție rutieră vor acționa permanent pentru fluidizarea traficului, prevenirea ambuteiajelor și intervenția rapidă în situații de urgență, iar jandarmii vor folosi o dronă pentru supravegherea drumului de acces spre mănăstire, a menționat colonelul Gheorghe Alin, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara va mobiliza la fața locului mai multe echipaje de prim ajutor, cu două ambulanțe SMURD, două autospeciale de transport personal și victime multiple, două mașini de stingere a incendiilor, cu apă și spumă.

„Un număr de 32 de pompieri vor asigura măsurile de prevenire și intervenție în cazul producerii unui incendiu, precum și acordarea asistenței medicale de urgență în incinta și în apropierea lăcașului de cult”, a precizat șeful ISU Hunedoara, lt. col. Alin Nasta.

Autoritățile recomandă persoanelor care intenționează să ajungă la ceremoniile religioase de la Prislop să respecte indicațiile polițiștilor, jandarmilor și ale personalului de ordine din zonă, să evite opririle și staționările nepermise și să își planifice din timp deplasarea, având în vedere fluxul mare de pelerini așteptați.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, în ședința din 11–12 iulie 2024, canonizarea a 16 sfinți români, printre care și părintele protosinghel Arsenie Boca, căruia i s-a atribuit titulatura Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu zi de cinstire la 28 noiembrie.

Sărbătoarea va fi marcată în calendarul ortodox local cu simbolul de cruce roșie

Supranumit de credincioși „Sfântul Ardealului”, părintele Arsenie Boca – ieromonah, teolog și artist plastic – a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și ulterior al Mănăstirii Prislop. Născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus (județul Hunedoara), părintele a trecut la cele veșnice în 1989 și este înmormântat la Prislop, loc spre care anual vin mii de credincioși.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













