Îmbulzeală la Mănăstirea Prislop, la mormântul părintelui Arsenie Boca. Multora dintre credinicioși li s-a făcut rău

28-11-2025 | 20:14
De vineri (28 noiembrie), calendarul ortodox îl sărbătorește pe 28 noiembrie pe Sfântul Arsenie.

Gigi Ciuncanu

Pe frig și ploaie măruntă, peste 30.000 de pelerini s-au strâns la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara, unde a fost oficiată slujba locală de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Oamenii au venit din toate colţurile ţării, iar cozile de maşini au blocat drumul de acces.

Nerăbdători să ajungă la mormântul Sfântului Arsenie Boca, de la Mănăstirea Prislop, oamenii s-au îmbulzit și chiar au rupt rândurile. Câteva sute de poliţişti, jandarmi şi pompieri au încercat să le țină piept.

Unora chiar li s-a făcut rău în înghesuială și au avut nevoie de îngrijiri la cortul medical. Credincioșii au așteptat la coadă cel puțin trei ore, pe ceață densă și frig. Mulți dintre ei au venit de la distanță mare sau au postit.

Până aici oamenii au avut de parcurs și o distanță de câțiva kilometri, pe jos, după ce drumul dintre Hațeg și mănăstire s-a blocat cu mașini.

Arsenie Boca
Pelerinaj important la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați

Tot acum, a fost prezentată și icoana canonică a celui care este de acum Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie.

Unii dintre pelerini l-au cunoscut Sfântul Părinte, care a murit în 1989, la vârsta de 79 de ani. Se spune că avea darul profeției și al vindecării miraculoase.

Andrei Coroian - vicar administrativ al Episcopiei Devei şi Hunedoarei: „Dânsul avea darul acesta, se ruga și se vindeca om paralizat și când era în viață”.

Numit și Sfântul Ardealului, Arsenie Boca a fost proclamat sfânt în luna februarie de către sfântul Sinod.
 

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 28-11-2025 20:14

Pelerinaj important la Prislop, odată cu canonizarea lui Arsenie Boca. 15.000 de credincioși adunați. VIDEO
Pelerinaj important la Prislop, odată cu canonizarea lui Arsenie Boca. 15.000 de credincioși adunați. VIDEO

Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara. Vineri are loc slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca, după ce Sfântul Sinod l-a trecut, în luna februarie, în rândul sfinților.

Pelerinaj important la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați
Pelerinaj important la Mănăstirea Prislop, cu ocazia canonizării Sf. Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați

Peste 15.000 de credincioşi sunt aşteptaţi să ia parte la manifestările religioase care vor avea loc, joi după-amiază şi vineri, la Mănăstirea Prislop din judeţul Hunedoara.

Mănăstirea Prislop, locul în care se află mormântul lui Arsenie Boca - istoric, program de vizitare și cum poți ajunge aici
Mănăstirea Prislop, locul în care se află mormântul lui Arsenie Boca - istoric, program de vizitare și cum poți ajunge aici

Celebra mănăstire Prislop, aflată în apropierea satului Silvașu de Sus din Hunedoara, cu biserica ce datează din secolul XVI-lea, a fost declarată monument istoric și este vizitată de mii de pelerini și credincioși în fiecare an.  

Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR
Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR

Marți, 2 decembrie, Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, pentru legea care mărește vârsta de pensionare a magistraților și le reduce pensiile.

Muzeul Drents a ignorat avertizările. Cum ușurat munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești în doar trei minute
Muzeul Drents a ignorat avertizările. Cum ușurat munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești în doar trei minute

Au apărut noi informații în ancheta privind furtul Coifului de la Coțofenești. Muzeul din Țările de Jos fusese avertizat de asigurator că vitrinele în care au fost expuse obiectele de tezaur furate nu sunt suficient de rezistente.

30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului
30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului

„30 de ani în 30 de zile” ajunge din ce în ce mai aproape de zilele noastre și de momentele când ne confruntăm cu adevărul.

