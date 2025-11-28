Îmbulzeală la Mănăstirea Prislop, la mormântul părintelui Arsenie Boca. Multora dintre credinicioși li s-a făcut rău

De vineri (28 noiembrie), calendarul ortodox îl sărbătorește pe 28 noiembrie pe Sfântul Arsenie.

Pe frig și ploaie măruntă, peste 30.000 de pelerini s-au strâns la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara, unde a fost oficiată slujba locală de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Oamenii au venit din toate colţurile ţării, iar cozile de maşini au blocat drumul de acces.

Nerăbdători să ajungă la mormântul Sfântului Arsenie Boca, de la Mănăstirea Prislop, oamenii s-au îmbulzit și chiar au rupt rândurile. Câteva sute de poliţişti, jandarmi şi pompieri au încercat să le țină piept.

Unora chiar li s-a făcut rău în înghesuială și au avut nevoie de îngrijiri la cortul medical. Credincioșii au așteptat la coadă cel puțin trei ore, pe ceață densă și frig. Mulți dintre ei au venit de la distanță mare sau au postit.

Până aici oamenii au avut de parcurs și o distanță de câțiva kilometri, pe jos, după ce drumul dintre Hațeg și mănăstire s-a blocat cu mașini.

Tot acum, a fost prezentată și icoana canonică a celui care este de acum Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie.

Unii dintre pelerini l-au cunoscut Sfântul Părinte, care a murit în 1989, la vârsta de 79 de ani. Se spune că avea darul profeției și al vindecării miraculoase.

Andrei Coroian - vicar administrativ al Episcopiei Devei şi Hunedoarei: „Dânsul avea darul acesta, se ruga și se vindeca om paralizat și când era în viață”.

Numit și Sfântul Ardealului, Arsenie Boca a fost proclamat sfânt în luna februarie de către sfântul Sinod.



