Mentenanţa se realizează anual de către Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, măsura fiind necesară pentru pregătirea echipamentelor pentru iarnă, relatează News.ro.

"Revizia de vară a sistemului centralizat de termoficare se face de peste 60 de ani. Este o procedură tehnică obligatorie încă de la apariţia reţelei moderne. Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în Bucureşti, au furnizarea apei calde deficitară. Este furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din Sectorul 3", arată Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti într-o postare pe Facebook.

CET Sud, în revizie până pe 18 septembrie

Reprezentanţii companiei precizează că termenul estimat pentru revenirea la parametrii normali este 18 septembrie.

"Din 7 septembrie, ELCEN reporneşte şi CET Griviţa, care va prelua o parte din necesarul Sectorului 1. Astfel, se vor îmbunătăţi şi parametrii de furnizare pentru Sectoarele 5 şi 6", susţin oficialii CM Termoenergetica Bucureşti.

Revizia de vară este obligatorie pentru pregătirea pentru iarnă, deoarece verificările şi reparaţiile ample la cazane, conducte şi echipamente complexe previn avariile majore şi pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcţionează la capacitate maximă.

De asemenea, se recurge la această măsură pentru siguranţă şi mentenanţă, pentru că echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curăţare, suduri, înlocuirea pieselor uzate şi teste de presiune, operaţiuni care nu se pot face în timpul funcţionării normale, după cum precizează reprezentanţii CM Termoenergetica Bucureşti.