”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Portocaliu, valabil în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00. În această perioadă, vor fi afectate anumite sectoare de râuri din judeţele: Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova”, anunţă, luni, hidrologii.

Potrivit acestora, totodată, este în vigoare şi Codul Galben, în intervalul 26 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00, pe râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Covasna, Suceava, Neamţ şi Harghita.

”Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare. Populaţia din judeţele vizate este rugată să manifeste prudenţă sporită, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri prin vaduri sau poduri afectate de viituri şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. De asemenea, este recomandată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundaţii şi pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situaţia o va impune”, au mai transmis hidrologii.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploaie şi lapoviţă valabil de luni, de la ora 10.00, până marţi, la ora 20.00, pentru zona de deal şi de munte a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, unde cantităţile de apă acumulate şi din topirea zăpezilor pot ajunge până la 80 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1700 de metri, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de până la 40 de centimetri, iar vântul va bate cu putere, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea şi reduccând vizibilitatea sub 50 metri.

În acelaşi interval, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei şi mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea favorizând topirea zăpezii.



