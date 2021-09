Percheziții și dosar penal cu șapte infracțiuni la City Insurance. Cum se apără patronul Dan Odobescu

Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal cu șapte capete de acuzare, printre care delapidare şi spălare de bani, care vizează compania ''City Insurance''.

Procurorii, şi poliţiştii serviciului de investigaţii criminale au mers la prima oră la sediul central din Bucureşti, de unde au ridicat zeci de documente.

Delapidare, bancrută frauduloasă, spălare de bani, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Acestea sunt acuzaţiile din dosarul deschis, deocamdată in rem de procurori, în cazul celei mai mari companii de asigurări auto obligatorii din România. Cercetările au pornit de la sesizările Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru mai multe împrumuturi fictive pe care le-ar fi primit City Insurance.

Daniel Apostol, directori de comunicare ASF: „Prima sesizare făcută către Ministerul Public datează din luna aprilie a acestui an, azi Monitorul Oficial va publica decizia ASF de retragere autorizaţiei de funcţionare a societăţii şi se vor vedea detaliile"

Potrivit ASF, din anul 2007 şi până în primăvara anului acesta, City Insurance a plătit 18 milioane de euro dobânzi pentru mai multe împrumuturi care ar fi fost fictive. Banii nu au ajuns niciodată în România, iar conturile indicate erau false.

Directorii ASF susţin că societatea City Insurance a fost sancţionată cu amenzi record aproape în fiecare an, pentru nereguli. I-a fost impus un plan de redresare şi mărirea capitalului social, însă de fiecare dată măsurile au fost contestate în instanţă şi de multe ori respinse.

Pe lângă dosarul instrumentat acum de Parchetul General, procurorii DIICOT cercetează o plângere făcută în urmă cu o săptămână chiar de reprezentanţii City Insurance.

Reporter: De ce nu aveaţi lichidităţile în acel cont?

Dan Odobescu, acţionarul majoritar al City Insurance, declarații în emisiunea „Inspectorul PRO”.

„Pentru că am fost, la un moment dat, înşelaţi. Am făcut reclamaţie penală şi în contul repectiv am fost asiguraţi că trebuie să existe o sumă de bani şi, din păcate, suma nu există.”

Reporter: Cine v-a înşelat?

Dan Odobescu: „Ne-a înşelat o firmă străină care urma să ne dea un împrumut."

În urmă cu câteva zile, ASF a retras autorizaţia de funcţionare a City Insurance, a declarat insolvența şi a solicitat falimentul. Administrator temporar a fost numit Fondul de Garantare a Asiguraţilor, care trebuie să plătească toate daunele neachitate de-a lungul timpului de City. Acestea sunt estimate la peste 150 de milioane de euro.