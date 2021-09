Polițiștii ridică documente de la City Insurance. Ar fi vorba despre împrumuturi fictive de la bănci din Elveţia

Inquam Photos / Octav Ganea

Poliţişti ridică joi documente de la sediu societății City Insurance, pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară a deschis procedura falimentului.

Documentele sunt ridicate în baza delegării emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Faptele vizate sunt delapidare, spălare a banilor, fals şi abuz în serviciu.

”Astăzi, 23 septembrie 2021, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, în baza delegării emise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pun în aplicare o ordonanţă de ridicare de înscrisuri. Cercetările sunt efectuate de Secţia de urmărire penală şi criminalistică sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals şi abuz în serviciu şi vizează activitatea unei societăţi de asigurare - reasigurare”, a transmis Poliţia Capitalei.

Conform anunţului făcut vineri de ASF, cu începere de la data de 05.04.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar şi alte autorităţi ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A.

City Insurance este controlată de Vivendi International SRL - 85,23%, Nicolae Muşat - 8,9%, Fortuna Coppola - 2,37%, Cristian Pascale - 1,91% şi alţi acţionari persoane fizice şi juridice - 1,58%. Acţionarul unic al Vivendi International este Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase, firma fiind administrată de grecul Epameinondas Papanikolaou. Societatea are un singur angajat, pe 2020 a avut o cifră de afaceri 0 şi un profit de 13,1 milioane de lei, potrivit News.ro.

Valentin Ionescu, actual director în ASF, a declarat recent pentru Europa Liberă că, în urma unor controale făcute în România şi Elveţia a descoperit că Vivendi, acţionarul majoritar a acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%.

„City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an”, a spus Ionescu.

„ASF a constatat foarte multe nereguli de-a lungul timpului. De exemplu, activităţile din afara României: au venit cu documente care atestau că au bani în Elveţia la o bancă, bani care ajutau societatea să fie solvabilă. Am constatat în urma unor verificări foarte ample, făcute cu Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) şi cu Autoritatea Federală Elveţiană că nu existau bani în vreun cont la acea bancă. Reprezentanţii ASF au colaborat şi cu autorităţile din Insulele Cayman şi din Barbados pentru a clarifica problemele din programul de reasigurare. De asemenea, am constatat probleme majore pe Cartea Verde pentru accidentele şi daunele produse în afara României. Societatea a ascuns foarte mult timp numărul real al acestor daune şi a subestimat rezerva de daună. Dacă dauna medie produsă în afara României era peste 3.000 de euro, în rezervele constatate în ultimele luni de control, societatea înregistra numai cu 200 de euro fiecare dosar pe Carte Verde, ceea ce înseamnă o disimulare a rezervelor societăţii”, a mai afirmat el.

De altfel, G4media relatează joi că acţiunea procurorilor vizează în primul rând documentele privind împrumuturile companiei de la bănci din Elveţia, despre care procurorii bănuiesc că ar fi fost fictive.