Noi percheziții după violențele de la protestul ciobanilor. Mandate pentru 21 de persoane care au agresat jandarmi și jurnaliști

Cei vizaţi ar fi agresat jandarmi şi echipe de jurnalişti. Până acum, în acelaşi dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive, conform News.ro.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe.

"Astăzi, 7 octombrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 21 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Teleorman, Argeş, Brăila, Maramureş, Galaţi, Sălaj, Mureş, Braşov şi Iaşi", anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

"Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfăşurat la data de 15 septembrie 2026, în Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu", este precizat în comunicat.