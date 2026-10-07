Noi percheziții după violențele de la protestul ciobanilor. Mandate pentru 21 de persoane care au agresat jandarmi și jurnaliști

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Protest ciobani inquam photos eduard vinatoru
Inquam Photos / Eduard Vinatoru
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 21 de percheziţii la tot atâtea persoane suspectate de comiterea de violenţe la protestul ciobanilor de luna trecută. 
autor
Ines Paris

Cei vizaţi ar fi agresat jandarmi şi echipe de jurnalişti. Până acum, în acelaşi dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive, conform News.ro.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe.

"Astăzi, 7 octombrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 21 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Teleorman, Argeş, Brăila, Maramureş, Galaţi, Sălaj, Mureş, Braşov şi Iaşi", anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

"Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfăşurat la data de 15 septembrie 2026, în Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu", este precizat în comunicat.

Recomandări Video

Borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi

"De asemenea, unii dintre manifestanţi ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind, cu pumnii, picioarele şi obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulţi jandarmi. Totodată, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violenţă fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu", transmit anchetatorii.

Mai mulţi protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale, precum şi altor bunuri aparţinând Jandarmeriei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Teleorman, Argeş, Brăila, Maramureş, Galaţi, Sălaj, Mureş, Braşov şi Iaşi, precum şi de sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale Central, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovire sau alte violenţe.

Potrivit anchetatorilor, până în prezent, în cadrul acestui dosar penal, au fost dispuse 38 de măsuri preventive: 28 de persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, faţă de 6 persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, iar 4 persoane au fost plasate sub control judiciar.

Sursa: News.ro

Etichete: proteste, perchezitii, agresiune,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu
FOTO Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu
Citește și...
Nava royad mammadov arsvom 3
Știri Actuale
Momentul în care nava comercială atacată de drone în Marea Neagră se scufundă. Imaginile publicate de autorități | FOTO-VIDEO

Nava comercială ”Royad Mammadov”, înregistrată în Turcia, a fost atacată, luni, în zona platformelor din Marea Neagră, cu drone maritime şi aeriene. După două zile de la incident, cargoul s-a scufundat (FOTO, ARSVOM Constanța).

Somn bun
Știri Actuale
„Monstrul” din Dunăre, prins de doi pescari. Ce au făcut cu somnul de peste 50 de kilograme după ce l-au prins

Doi pescari din Delta Dunării bat record după record. Prind cele mai spectaculoase exemplare de somn, la lansetă. După ce imortalizează momentul în fotografii și filmări, exemplarele sunt eliberate.

Vlcsnap 2026 10 07 07h58m33s610
Știri Actuale
Românii care au intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare lecție de navigație din lume. Au participat peste 600 de oameni

Românii pasionați de călătoriile pe mare au reușit o performanță care a intrat în Cartea Recordurilor.

Recomandări
Calin georgescu agerpres 19668015
Stiri Justitie
DIICOT a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Noi percheziții în dosarul cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost adus, miercuri, la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. La scurt timp după, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile sale bancare.

Gettyimages plenul parlamentului european
EURomânia
Bugetul UE pentru următorii șapte ani se dezbate în Parlamentul European. Câți bani ar putea primi România de la Bruxelles

Câți bani va mai primi România de la Bruxelles după 2028? Miercuri (7 octombrie), Parlamentul European dezbate bugetul Uniunii pentru următorii șapte ani. 

Vlcsnap 2026 10 07 07h58m33s610
Știri Actuale
Românii care au intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare lecție de navigație din lume. Au participat peste 600 de oameni

Românii pasionați de călătoriile pe mare au reușit o performanță care a intrat în Cartea Recordurilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Boala parodontală - afecțiunea tăcută care ne poate lăsa fără dantură. Un obicei simplu poate face diferența

17:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Universitatea Craiova a stabilit prețul lui Al-Hamlawi: „Ne-au cerut suma asta“. Atacantul, în fața unui transfer istoric

Sport

Kylian Mbappe, din nou pe prima pagină! A plecat pe furiș la Paris și a fost făcut praf de Mourinho