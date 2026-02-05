Pentru a recupera aceste sume, persoanele suspectate ar fi recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii fac, joi, trei percheziţii în Medgidia, într-un dosar penal care are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de camătă şi șantaj.

Descinderile vizează trei persoane.

”Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2021-2025, persoanele cercetate ar fi obţinut beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 100% şi 400% din valoarea împrumuturilor acordate, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare. În vederea recuperării debitelor fictive stabilite în sarcina victimelor, persoanele bǎnuite de sǎvârşirea infracţiunilor ar fi recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice”, au afirmat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.