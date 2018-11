Pelerinajul continuă la Catedrala Neamului. ”Am sărutat Evanghelia! Pentru asta am venit”

A fost din nou noapte de pelerinaj în Capitală, unde mii de oamenii s-au aşezat la coadă pentru a intra în noua Catedrală a Mântuirii Neamului.

Nici ploaia şi nici ceaţa nu i-au alungat pe enoriaşii, care au venit mânaţi de o credinţă imensă şi au stat la rând chiar şi două ore.

Pierduţi într-un nor de ceaţă, credincioşii care aşteptau să intre în catedrală abia se mai puteau observa în întuneric. Ca să ajungă în faţă, unii nu au mai ţinut cont de statul la coadă.

Deși trecuse de ora 22, la coadă se aflau cel puțin 200 de persoane care aşteptau la rând pentru a intra în catedrala. Multe dintre ele au venit pentru a doua seară consecutiv, asta în ciuda faptului că afară au fost 6 grade.

"Nu am putut veni ieri, am fost plecată şi a trebuit să vin astăzi şi acum stau cât o fi nevoie. Sunt îmbrăcată, încălţată bine şi încă nu m-a luat frigul."

”De unde veniţi?

Din Sfântul Gheorghe, Covasna.

Am fost şi ieri nu am reuşit, am venit şi astăzi, am mai făcut drumul încă odată.

Vom sta cât e nevoie."

"Venim de la Râmnicu-Sărat.

Şi aveţi unde să staţi în Bucureşti?

Nu, plecăm acum acasă.

Am plecat la 6 jumate din Râmnic."

Oamenii au stat chiar şi câte două ore la coadă.

"S-a mers bine. Civilizat. Frumos. Ok.

Şi frigul cum îl suportaţi?

Ne-am pregătit de acasă, sufleteşte. Ştiam că o să fie frig."

După ce au vizitat altarul, enoriaşii au ieşit de acolo încântaţi de ce au văzut.

"Foarte frumoasă"

"Am sărutat Evanghelia! Pentru asta am venit!"

Unii credincioşi văd, mai degrabă, Catedrala Neamului că pe un obiectiv turistic.

"Eu am fost sportivă şi de câte ori plecăm afară îmi doream foarte mult să vizitez o catedrală. Şi la noi în ţară nu era. Şi acum s-a împlinit într-adevăr. Minunat!"

"Eu cred că este o realizare culturală în primul rând. Cu siguranţă o să fie şi un punct de atracţie turistică."

Credincioşii care vor să intre în altar pot face asta până vineri inclusiv.