Greșeli pe care le faci când faci curat. Ce obiceiuri îți pot afecta sănătatea

Află cum să eviți greșelile comune de igienizare, cum să aerisești corect pentru a reduce alergiile și cât de des trebuie să faci curat pentru a nu-ți afecta sănătatea.

Substanțele de curățare care pot fi toxice

Produsele de curățenie sunt făcute pentru a-ți face locuința mai curată și mai sigură. Problema e că unele dintre ele vin la pachet cu substanțe care pot deveni nocive dacă sunt folosite greșit sau prea des. Nu e nevoie să le eviți complet, dar trebuie să știi ce conțin și cum să le folosești fără să-ți sabotezi sănătatea.

Înălbitorul (clorul): eficient, dar nu inofensiv

Clorul este unul dintre cele mai folosite produse pentru dezinfectare și albire. Funcționează foarte bine, dar este și destul de agresiv. Poate irita pielea, ochii și căile respiratorii, mai ales dacă îl folosești într-un spațiu slab ventilat. Problema mare apare când îl combini cu alte produse. De exemplu, amestecul de clor cu amoniac produce gaze toxice (cloramine) care pot provoca tuse, dificultăți de respirație și iritații serioase. La fel de periculos este și amestecul cu produse acide, cum ar fi cele pentru toaletă sau chiar oțetul, care poate elibera clor gazos.

Produsele pe bază de amoniac

Amoniacul apare des în soluțiile pentru geamuri sau degresanți. Este eficient, dar vaporii lui pot irita ochii, nasul și plămânii. Dacă ai astm sau sensibilitate respiratorie, efectele pot fi și mai puternice. În concentrații mari, poate provoca arsuri ale pielii și probleme serioase la nivelul sistemului respirator. Iar, ca și clorul, devine mult mai periculos dacă este combinat cu alte substanțe.

Odorizantele și produsele parfumate

Aici vine partea „miroase frumos, dar nu e chiar ok”. Multe odorizante eliberează compuși organici volatili (VOCs), care se acumulează în aerul din interior. Pe termen lung, pot duce la dureri de cap, amețeli sau iritații respiratorii. Unele conțin și ftalați, substanțe care pot influența sistemul hormonal.

Produsele pentru baie și toaletă

Acestea sunt, de obicei, cele mai puternice produse din casă. Conțin acizi sau substanțe pe bază de clor, tocmai pentru că trebuie să curețe rapid depunerile și bacteriile. Vaporii pot irita imediat căile respiratorii, iar folosirea frecventă, mai ales fără ventilație, poate agrava problemele existente. Iar amestecarea acestora cu alte produse este o idee foarte proastă.

Dezinfectanții și produsele antibacteriene

Au devenit foarte populare, dar „mai mult” nu înseamnă automat „mai bine”. Multe conțin alcool, peroxid de hidrogen sau compuși de amoniu cuaternar. Folosite frecvent, pot irita pielea și sistemul respirator. Există și studii care leagă utilizarea frecventă de apariția sau agravarea astmului, mai ales la persoanele expuse zilnic.

Trebuie știut și faptul că multe produse conțin ingrediente despre care nu prea se vorbește. De exemplu, clorura de metilen (folosită în anumite soluții industriale) este asociată cu riscuri serioase, inclusiv cancer. Alte substanțe pot acționa ca perturbatori endocrini, pot irita pielea sau pot afecta mediul, chiar dacă nu par „periculoase” la prima vedere.

Partea importantă e că multe dintre aceste riscuri apar din modul de utilizare. Amestecarea produselor poate duce la eliberarea unor gaze toxice periculoase. În schimb, lucruri simple fac o diferență mare: aerisește bine, citește etichetele și evită combinațiile inutile. Dacă vrei să reduci expunerea, poți alege variante mai blânde sau fără parfum.