Pe cine a trimis Marcel Ciolacu acasă la Donald Trump. Surse: România e reprezentată la Mar-a-Lago de un om de afaceri

Marcel Ciolacu a declarat înainte de şedinţa de guvern de joi că unul dintre cei doi emisari a plecat din ţară şi, de miercuri, se află în SUA, iar cel de-al doilea este un român stabilit în America. El a menţionat că preşedintele interimar Ilie Bolojan este la curent cu această situaţie.

În cee ace privește identitatea celor doi emisari pe care România i-a trimis la Mar-a-Lago, sursele Știrile ProTV au confirmat că unul dintre aceștia este omul de afaceri Dragoș Sprânceană.

Surse: Dragoș Sprânceană, unul dintre emisarii României acasă la Donald Trump

Dragoș Sprânceană are legături cu oficialii din noua administrație Trump, primind o medalie din partea Casei Albe în ianuarie, oferită chiar de consilierul personal pe securitate națională al lui Donald Trump, Mike Walz.

„Astăzi, am avut onoarea de a primi o medalie din partea consilierului pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite, Mike Waltz. Această recunoaștere reafirmă parteneriatul puternic dintre națiunile noastre, Statele Unite și România.

Privind spre viitor, mă angajez să promovez un plan strategic pentru a construi o punte mai puternică de cooperare între cele două țări. Acesta include inițiative de îmbunătățire a colaborării în domeniul securității, de promovare a parteneriatelor economice și de consolidare a schimburilor culturale și educaționale. Împreună, putem asigura o lume mai sigură și mai prosperă pentru popoarele noastre”, nota Dragoș Sprânceană atunci pe pagina sa de Facebook.

„Aşa lucrează ei. Eu, prim-ministru, am o persoană pe care am trimis-o în SUA. Are întâlniri la Mar-a-Lago. Schimbăm sistemul de abordare, încercăm cu toţii să ieşim din bula care a funcţionat până acum. Administraţia Trump funcţionează altfel”, a declarat Marcel Ciolacu când a vorbit despre emisarii români din SUA.

