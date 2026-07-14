"Tentativă de sabotaj feroviar la Constanța. La ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23-25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța", se menționează în comunicatul CFR SA, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Stația CF Constanța, pentru gararea la linia 2.

Prezența obiectului în gabarit a afectat temporar circulația feroviară pe firul II Constanța - Palas, precizează sursa citată.

Poliția Transporturi Feroviare a deschis cercetări

"Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat", se mai arată în comunicat.

Potrivit companiei, marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Amplasarea acesteia în gabaritul de circulație putea genera consecințe grave pentru siguranța feroviară, se menționează în comunicat.

CFR SA condamnă orice acțiune care pune în pericol siguranța feroviară

"CFR SA condamnă ferm orice comportament care poate afecta infrastructura feroviară și siguranța circulației trenurilor. Circumstanțele producerii incidentului și responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituțiile competente", se mai arată în document.

Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA reamintește că accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzis.