La momentul celei de-a doua încercări de vânzare, niciunul dintre cei 1.011 angajaţi nu va mai fi pe platformă având în vedere că ultimele contracte se vor încheia din data de 15 iulie.

Ziua de 29 iulie a fost stabilită drept data în care se va face a doua încercare de vânzare a Şantierului Naval Damen Mangalia, aflat în prezent în faliment.

Conform datelor prezentate de CITR, lichidatorul companiei, şi de această dată este vizată o vânzare în bloc, respectiv un singur pachet de active imobile şi mobile, destinate asigurării desfăşurării activităţii şantierului naval, cu excepţia creanţelor şi a participaţiilor.

Condiţii neschimbate faţă de prima licitaţie

Conform CITR, tranzacţia prin care se transferă dreptul de proprietate va îmbrăca forma unui transfer al afacerii iar preţul de pornire va fi de 184 milioane de euro, fără TVA. Licitaţia va avea loc miercuri, 29 iulie 2026, ora 15.00.

Caietul de sarcini este vândut la preţul de 10.000 de euro (fără TVA) iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă sau transmisă prin e-mail până luni, 27 iulie, ora 15.00.

Cei care doresc să participe trebuie să achite o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire fără TVA, respectiv 18,4 milioane de euro.

Condiţiile au fost stabilite de Adunarea Creditorilor, controlată de Damen prin diferite companii din subordine, în ultima întâlnire din 26 mai 2026, când au stabilit strategie de vânzare a şantierului naval din Mangalia.

Conform deciziei de atunci, vor fi cel puţin şase licitaţii, fiecare la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro.

Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcţia a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.

Finanţat prin Programul SAFE, finalizarea integrală a proiectului ar trebui să se desfăşoare într-un termen de execuţie extrem de strâns, respectiv 2030.

Prima licitaţie, fără cumpărători

Prima din seria celor şase licitaţii lunare stabilite de Adunarea Creditorilor a avut loc pe 29 iunie, fără ca vreun investitor să-şi manifeste interesul. Nici Rheinmetall, beneficiarul contractului de înzestrare a forţelor navale române.

O posibilă explicaţie ar fi legată de preţul de pornire, stabilit cu 100 de milioane de euro peste valoarea de lichidare.

„Operaţiunea este una de vânzare în lichidare. Creditorii au stabilit un preţ de pornire şi eu la preţul ăla fac licitaţia”, a explicat pentru News.ro, Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, firma care administrează şantierul. Discuţia a avut loc cu câteva zile înaintea încheierii primului termen de licitaţie.

Pe lângă bani, un alt impediment este legat de o condiţie obligatorie.

„El (şantierul, n.r.) se transferă liber de orice sarcini şi cine-l preia face ce vrea cu el, cu menţiunea că trebuie să aibă o înţelegere cu statul roman pentru că statul român deţine terenul de dedesubt”, a mai spus Cîrlănaru.

În plus, cel care doreşte să participe la licitaţie trebuie să achite o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire fără TVA, respective 18,4 milioane de euro.

La momentul celei de-a doua încercări de vânzare, niciunul dintre cei 1.011 angajaţi nu va mai fi pe platformă: ultimele contracte se vor încheia din data de 15 iulie 2026.