Și în România credincioșii au participat la slujba de la miezul nopții s-au rugat și au plecat acasă cu Lumina Sfântă ca semn al păcii și iubirii aduse de această sărbătoare.

Ceremoniile au început cu sfințirea focului din care a fost aprinsă lumânarea pascală, simbol al învierii Mântuitorului Isus.

Catedrala Sfântul Iosif din capitală a fost neîncăpătoare. Momentul culminant al slujbei a fost chiar la miezul nopții atunci când, după trei zile de tăcere, au răsunat clopotele, iar întreaga biserică a fost cuprinsă de lumină și cântări de bucurie.

ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop și mitropolit romano-catolic de București: ”Vă dorim să purtați în casele dumneavoastră această bucurie a sărbătorii, a reînnoirii vieții și să aveți cu adevărat sărbători fericite cu multă pace, bucurie și sănătate! Cristos a înviat! Adevărat a înviat!”

Sute de credincioși s-au adunat și la Domul Romano Catolic din Timișoara.

Oamenii au primit Lumina Sfântă cu gânduri de pace!

Femeie: ”Nici nu ne dăm seama cât de mult contează”.

Nicolae Laus – preot: „Întunericul și păcatul este învis de Hristos Mântuitorul, ne dăruiește lumina adevărată.”

Au fost momente înălțătoare și la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia.

Credincioasă: „Te face să își amintești de triumful vieții creștine și a umanității pe Pământul ăsta de la Isus încoace."

Iar în Iași, catedrala Sfântă Fecioară Maria Regină a răsunat de bucurie în prezența a sute de credincioși.

Adrian Blăjuță, consilier episcopal: ”Este o emoţie mare pentru ca, după 40 de zile, aşteptam să trăim momentul învierii Domnului noatru Iisus Hristos”.

Și fostul președinte, Klaus Iohannis, împreună cu soția lui, a luat parte la slujba de înviere, în Sibiu.

Klaus Iohannis: "Vă doresc tuturor Sărbători Pascale liniștite și Florii frumoase. La mulți ani!"

După noaptea de Înviere, pentru catolici începe timpul pascal, cea mai importantă perioadă din anul liturgic, care durează 50 de zile până de Rusalii.