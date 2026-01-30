Potrivit DGASPC Timiş, instituţia a apelat la instanţă deoarece nu au fost respectate recomandările specialiştilor.

Minorul fusese încredinţat familiei, zilele trecute, care trebuia să-l supravegheze, dar au fost încălcate prevederile legale.

„Având în vedere neîndeplinirea, de către familie, a obligaţiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului. Ordonanţa a fost pusa în aplicare joi după-amiaza. Drepturile părinteşti sunt suspendate până la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor", a declarat vineri, presei, purtătorul de cuvânt al DGASPC Timiş, Smaranda Marcu.

Părinţilor li se solicitase ca băiatul să urmeze şcoala online, iar mama a dat asigurări că se va prezenta cu copilul la evaluările impuse de specialişti, dar nu a făcut-o.

Comisia pentru Protecţia Copilului a cerut instanţei să preia de urgenţă băiatul din familie, iar părinţilor să le fie suspendate drepturile.








