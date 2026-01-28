Aceste mesaje fac referire la o presupusă acţiune a unui poliţist cercetat pentru că l-ar fi scos din locuinţă, pentru a fi judecat de cetăţeni, pe un minor suspectat de crima din judeţul Timiş.

„Este fals! Nu au existat astfel de evenimente! Nu distribuiţi astfel de mesaje, iar dacă le primiţi raportaţi-le către reţeaua de socializare pe care sunt găzduite”, precizează MAI.

„Semnalăm apariţia unor mesaje manipulatoare, cu potenţial de a produce tensiuni în comunitate, pe fondul tragicelor incidente din judeţul Timiş, în urma cărora un minor a fost ucis. Fotografii realizate cu aplicaţii de inteligenţă artificială, însoţite de mesaje false, sunt promovate intens de reţele de conturi de pe social media care prezintă comportament neautentic (boţi şi troli)”, precizează MAI într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, mesajul fals este legat de presupusa acţiune a unui ofiţer de poliţie, care ar fi scos din locuinţă un suspect de infracţiunea de omor pentru a fi judecat de cetăţeni, motiv pentru care poliţistul ar fi acum cercetat.

„Este fals! Nu au existat astfel de evenimente! Suspecţii de infracţiuni sunt anchetaţi de poliţişti şi procurori şi judecaţi, dar în cadru legal, de instanţe. Nu distribuiţi astfel de mesaje, iar dacă le primiţi raportaţi-le către reţeaua de socializare pe care sunt găzduite”, mai arată MAI.

Copilul de 13 ani suspectat că şi-a ucis prietenul în vârstă de 15 ani, din Cenei, judeţul Timiş, dar care nu răspunde penal şi faţă de care a fost luată măsura specială a plasamentului şi supravegherii specializate de către familie, se află în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă. Potrivit procurorilor, în cazul minorului de 13 ani nu se poate lua niciun fel de măsură şi nu se poate dispune efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice.

Forţe de ordine, poliţişti de la trupele speciale de intervenţie şi jandarmi, au intervenit, duminică, în Sânmihaiu Român, localitate aflată lângă Timişoara, după ce oamenii au aflat că băiatul de 13 ani acuzat că şi-a ucis prietenul, în Cenei, locuieşte în comuna lor. Primarul comunei, Viorel Mărcuţi, a făcut apel la calm, dar fără succes.

Aproximativ 150 de oameni au scandat ore în şir în faţa imobilului, cerând ca minorul să plece din localitatea lor, iar anchetatorii să facă dreptate. Oamenii au solicitat ca băiatul să răspundă pentru fapta sa şi să fie internat într-un centru pentru minori. Ulterior, copilul a fost scos din imobil de către jandarmi.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecşia Copilului (DGASPC) Timiş a anunţat, luni, că minorul este supus unor ample evaluări, atât medicale, cât şi psihologice, cu acordul şi cu participarea familiei. Specialiştii precizează, însă, că aceste demersuri durează şi sunt deosebit de importante pentru a putea stabili măsuri ulterior, inclusiv includerea copilului în diferite tipuri de programme. De rezultatul evaluărilor şi de specificitatea cazului va depinde şi dacă minorul va rămâne sau nu în familie sau va fi instituţionalizat într-un centru rezidenţial.

Din datele de până acum ale anchetei, copilul de 13 ani ar fi cel care a premeditat crima, cu o lună înainte, el fiind bănuit şi că a consumat droguri.

