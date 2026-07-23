Oamenii au verificat imediat dacă în zona lor a izbucnit un incendiu. Nici autoritățile nu au știut ce se întâmplă. Răspunsul a venit abia după ce s-a luat legătura cu oficiali din Ucraina, unde o groapă de gunoi s-a aprins.

Dimineața locuitorilor din Satu Mare a început cu teamă, după ce au simțit mirosul de plastic ars care a învăluit tot orașul.

Localnic: Când am intrat în oraș am simțit că efectiv se simte un miros de cablu ars, ceva ars. M-am învârtit pe lângă mașină să văd ce.

Localnic: M-am speriat. Tot drumul spre serviciu am simțit mirosul ăsta, de cauciuc parcă, ceva miros așa mai puternic.

Care a fost explicația

Izabella Stier, Director Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare: Prin verificarea datelor transmise de stația de monitorizare a calității aerului s-a constatat că la praful fin, pulberile în suspensie fracționat PM10, care este periculos pentru sănătatea umană, s-au obținut depășiri ale valorilor admise.

Autoritățile au început verificările în tot județul, după ce oamenii au reclamat mirosul.

Daniel Gavrilă, comisar Garda de Mediu Satu Mare: Am verificat toate unde știm noi că sunt vulnerabile și ar putea fi probleme. Deci pentru mirosul care era în oraș trebuia să fie un incendiu fantastic. ISU nu a avut nicio reclamare.

Explicația a venit, însă, de peste graniță.

Altfatter Tamás, prefect Satu Mare: S-a produs un incendiu în Berehove, în localitatea care se află la vreo 20 km de frontiera noastră externă cu Ucraina. Ni s-a confirmat că într-adevăr înainte cu 16 ore s-a autoaprins groapa de gunoi și din păcate cantitățile mari care au fost depozitate de plastic s-au autoaprins.

Autoritățile spun că incendiul a fost stins complet, iar valorile calității aerului au revenit la normal. Totuși, mirosul ar mai putea fi resimțit în următoarele ore.