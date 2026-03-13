Aeronavele de luptă au zburat la joasă înălţime iar, la sol oamenii au resimţit boomul sonic.

Mulţi au descris zgomotele ca pe nişte explozii. Altora le-au vibrat, pereţii şi geamurile. Potrivit Forţelor Aeriene Romane aceste zboruri de antrenament vor continua, până pe 16 martie.

Boomul sonic apare atunci când o aeronavă zboară cu o viteză mai mare decât cea a sunetului, adică peste 1235 de km/h. Zgomotul produs de aeronavă se aude la sol ca un tunet sau ca o explozie, din cauza presiunii aerului, care se comprimă la botul şi coada aeronavei, de aceea se aud două bubuituri rapide.

Boomul sonic se propaga la sol prin unde şi este auzit chiar dacă aeronava zboară la 18 km înălţime. Cu cât avionul zboară mai jos, cu atât se aude mai tare şi produce vibraţii mai mari. În funcţie de mărimea aeronavei, boomul sonic poate fi resimţit pe o distanţă cuprinsă între 50 şi 100 de km.

Atenţie, dacă în atmosfera sunt diferenţe de temperatură, dacă avem vânt şi o densitate a aerului diferită în straturi, Boomul sonic poate fi amplificat.

Astfel de bubuituri au răsunat în jurul orei 22 în județele Argeș, Vâlcea și Gorj, iar oamenii au ieşit speriaţi din case crezând că a explodat ceva.

Bărbat: "Două bubuieturi, una după alta! Ne-am speriat! Toată lumea, și pe la Rânca, și pe la Novaci, peste tot s-a auzit!”

Femeie: "Am ieșit afară, am crezut că se întâmplă ceva pe stradă. Vă spun sincer, am crezut că a explodat ceva.”

În contextul războaielor din Iran şi Ucraina au fost destui şi cei care au crezut că are loc un atac aerian aşa că au căutat dovezi pe o aplicaţie de monitorizare a zborurilor în timp real. Acolo au observat doua Aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Potrivit datelor de zbor acestea ar fi decolat din Constantă în jurul orei 21.

Reprezentanţii armatei au publicat încă o dată un comunicat de presă emis şi în urmă cu câteva zile prin intermediul căruia anunţau că au loc zboruri de antrenament la joasă înălţime în regim supersonic pe întreg teritoriul României. Exerciţiile care se desfăşoară la baza Mihail Kogălniceanu şi la care participa avioane ale Statelor Unite şi Germaniei se vor încheia pe 16 martie.