Suma alocată pentru această ediție este de 300 de milioane de lei, iar solicitanții pot beneficia de ecotichete cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului achiziționat.

Președintele AFM, Florin Bănică, a declarat că instituția a pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului Rabla 2026. „Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor”, a transmis acesta într-un comunicat de presă preluat de Agerpres.

Ecotichetele pentru persoane fizice

Pentru ediția din acest an, persoanele fizice pot beneficia de următoarele sume:

- 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

- 12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

- 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau o motocicletă.

Documente necesare pentru înscriere

Solicitanții trebuie să încarce în aplicație următoarele documente:

- Cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și încărcată nesemnată;

- Actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

- Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile;

- Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, emis de autoritatea locală de domiciliu/reședință, nu mai vechi de 30 de zile.

Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.