Palatul Cotroceni şi Parlamentul au iluminate în portocaliu pentru a marca lupta împotriva violenţei domestice

Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului și Ministerul Educației au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor.

În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei. Administraţia Prezidenţială anunţă, marţi seară, că se alătură campaniei internaţionale 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor, care se derulează anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie.

„Violenţa împotriva femeilor este o realitate dură a societăţii româneşti, iar noi, autorităţi şi cetăţeni, trebuie să lucrăm împreună pentru a veni în sprijinul victimelor, astfel încât acestea să ştie că nu sunt singure şi că trebuie să ceară ajutorul atunci când sunt abuzate. În primele 10 luni ale acestui an, 57 de femei şi-au pierdut viaţa în România în urma violenţei de gen, un bilanţ cutremurător care arată că nu este vorba de întâmplări izolate, ci de un eşec al autorităţilor. Chiar şi când existau ordine de protecţie, ele nu au fost respectate sau puse în aplicare”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Potrivit instituţiei citate, „este momentul ca autorităţile să treacă de la vorbe la fapte: măsuri concrete, monitorizare reală, susţinere eficientă pentru victime, astfel încât tragediile să fie prevenite şi oprite definitiv”.

”Este nevoie de instituţii care acţionează prompt, politici publice eficiente şi de o societate care nu mai tolerează nicio formă de abuz. Nicio femeie nu mai trebuie să se teamă că ziua de mâine nu va mai veni”, a mai trasmis Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, Palatul Parlamentului și Ministerul Educației au fost iluminate în portocaliu.

Foto: Facebook

„În această seară, Palatul Parlamentului a fost iluminat în portocaliu, culoarea speranţei şi a solidarităţii în lupta împotriva violenţei asupra femeilor. În spatele fiecărei lumini se află o poveste nespusă, o viaţă marcată, o femeie care a trecut prin suferinţă — sau care, poate, încă aşteaptă ajutor”, a transmis, la rânsul său, Sorin Grindeanu.

