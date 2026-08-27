Incendiul a izbucnit în parcela 54A, o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar, arată news.ro. Reprezentanții Romsilva susțin că, pe baza mărturiilor localnicilor, „cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, pare a fi explozia unei drone".

În total, pentru stingerea flăcărilor au intervenit silvicultori de la Romsilva, pompieri voluntari, locuitori din zonă și echipaje ale ISU Tulcea. După câteva ore de luptă cu focul, incendiul a fost lichidat, iar autoritățile au stabilit că suprafața afectată este de 2.000 de metri pătrați.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a deschis o anchetă pentru a determina cauza exactă a producerii incendiului, iar până la finalizarea verificărilor, ipoteza dronei rămâne doar o posibilitate.