Ororile găsite de inspectori în centrul din Dorohoi: „Nu am știut dacă este vie sau a murit, necrozată”

Inspectorii Consiliului de Monitorizare au găsit mizerie, mucegai, alimente și medicamente expirate. Controlul a fost făcut la sesizarea procurorilor din Botoșani, care investighează un caz de omor în acest centru. O femeie a murit aici, în condiții suspecte, în luna ianuarie. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional!

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din cămin arată oamenii înghesuiți, în paturi aproape lipite unele de altele. Mulți erau într-o stare precară de sănătate și aveau răni pe corp. Pe 25 de locuri autorizate erau 35 de oameni, iar alți 37 erau înghesuiți în spații neautorizate, spun cei de la Consiliul de Monitorizare — instituția care se ocupă cu verificarea centrelor de bătrâni din țară.

Monica Dumitrescu, inspector Consiliul de Monitorizare: „Impactul mare a fost când am intrat în camera beneficiarilor și am găsit o beneficiară, pur și simplu nu am știut dacă este vie sau a murit, necrozată. Neagră la ochi, iar ochii, nici ieri și nici azi nu am putut să mă uit, Nu știu dacă mai are ochii sau nu. Aveau probleme la picioare, afecțiuni, erau umflate, tumefiate”.

Inspectorii au găsit în bucătărie și depozite alimente și medicamente expirate! Spațiul unde se pregătea mâncarea era murdar, iar pereții, plini de mucegai.

Pentru fiecare dintre persoanele internate aici, rudele plăteau o taxă de 4.500 de lei pe lună.

Monica Dumitrescu, inspector Consiliul de Monitorizare: „Am găsit cazarmament uzat, cearșafuri rupte. De îngrijiți pe partea medicală nu au controale la medicii specialiști, nu am găsit la dosare. O altă problemă, nici decesele încă nu am reușit să le identificăm până acum, ce număr de decese au avut loc aici, în centru.”

Totul a pornit de la reclamația unei familii

Controalele au început în primăvara acestui an, după o sesizare făcută de familia unei bătrâne din centru. Femeia a murit aici în ianuarie, iar o rudă a sesizat Poliția, supărată că nu a fost anunțată de sfârșitul bătrânei și nu a primit nici actele de deces.

Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul teritorial Botoșani: „A fost constituit un dosar penal, având ca obiect infracțiunea de omor. S-a dispus și exhumarea cadavrului respectivei persoane, precum și o percheziție la centrul de îngrijire menționat.”

În acest caz, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani a deschis un dosar penal, deocamdată IN REM.

Reprezentanții mai multor instituții sunt încă în control la centrul de îngrijiri, inclusiv cei de la Consiliul de Monitorizare și cei din administrația căminului, precum și polițiști. Până acum, unitatea a fost amendată cu peste 45.000 de lei, de către ANPC.

Un alt dosar penal a fost deschis pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals intelectual. Cei de la Consiliul de Monitorizare mai spun că în centru sunt foarte mulți pensionari cu afecțiuni mintale, care nu pot comunica sau nu sunt coerenți. Cei cu care au vorbit le-au spus că sunt în centru de foarte mult timp. Femeia care a murit aici în ianuarie avea în jur de 80 de ani și a murit la câteva zile după ce a fost internată. Rudele ei ar fi aflat despre deces abia în martie, când au venit să o viziteze. Femeia fusese îngropată de cei din centru, fără ca autoritățile să fie înștiințate.

