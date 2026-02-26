Vorbim despre spitalul județean, cabinete stomatologice, școli, restaurante, cofetării, saloane de tuns și primăria din localitate.

Astfel, Bistrița a devenit primul oraș din România certificat „Autism Friendly”.

Persoanele cu autism au parte și de consiliere. O persoană se ocupă de ele, pentru ca zgomotele, vocile de pe holuri sau chiar intervenția pompierilor să nu le creeze o stare de disconfort.

Persoanele cu autism, în special copiii, au nevoie de atenție specială. Pot avea sensibilitate excesivă la zgomot, lumină sau atingere, care le pot cauza durere sau anxietate.

Victoria Vlașin, stomatolog: „Încercăm să numărăm cu ei, încercăm să spunem cântecele împreună cu ei, încercăm să le dăm recompense după ce reușim să le facem manoperele, să îi lăudăm pentru faptul că au stat.”

Ana Dragu, președinta asociației Micul Prinț Bistrița: „Ideea a pornit cumva de la copii și de la părinți, care au această problemă: nu stă la tuns, unde să îl duc la tuns, unde pot să îi facă o plombiță, nu reacționează cum trebuie la medic.”

Mama unui copil cu autism: „În primul rând, te învață să ai răbdare și să vezi cu alți ochi lumea lor. Nu este atât de diferită pe cât se crede a fi. Terapia face parte din viața noastră a tuturor părinților cu copii cu autism și este extrem de importantă.”

„Harta albastră” evidențiază locurile din Bistrița unde persoanele neurodivergente sunt acceptate fără teamă sau prejudecăți, inclusiv în administrație.

Ștefania Stere, viceprimar al orașului Bistrița: „Angajații din toate registraturile și din compartimentele de relații cu cetățenii au fost instruiți pentru a înțelege mai bine particularitățile de comunicare și interacțiune cu persoanele care au aceste tulburări.”

Peste 200 de persoane au fost instruite și au adaptat spațiile unde oferă servicii și pentru cei cu nevoi speciale.

Nela Botîrlă, manager: „Înseamnă să facem parte dintr-o comunitate și nu mi se pare că facem nimic extraordinar. Asta este normalitatea într-o comunitate sănătoasă: să ne implicăm și să includem, nu să excludem.”

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU BN: „Au avut loc sesiuni de instruire a personalului operativ privind modul de abordare în intervențiile operative în cazul în care sunt întâlnite persoane cu autism, pentru a fi aproape de ei și pentru a le oferi siguranță în orice moment al intervenției.”

Proiectul – inițiat de Centrul de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț – este finanțat din fonduri nerambursabile de Primăria municipiului Bistrița.