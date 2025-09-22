Oradea se modernizează cu autobuze electrice. „O să aibă cea mai rapidă deplasare internă”

Oradea va deveni un oraș mult mai prietenos cu mediul înconjurător. În octombrie, 30 de autobuze electrice nou-nouțe vor face primele curse.

Vor înlocui aproape o treime din flota companiei locale de transport. Ultimele achiziții au fost prezentate vineri, în piața centrală a orașului.

Cele 30 de autobuze expuse în Piața Unirii au fost pornite pentru a demonstra calitățile lor. Sunt silențioase și nu poluează. Cu 300 de kilometri autonomie, pot face față și celui mai lung traseu din Oradea.

Florin Birta, primarul orașului Oradea: „Teoretic, un autobuz va fi încărcat dimineața și toată ziua va fi disponibil să circule prin oraș, fără să mai necesite o altă încărcare."

Investiție majoră pe fonduri europene

Investiția depășește 16 milioane de euro, bani europeni.

Florin Birta, primarul orașului Oradea: „Vedem aici ce înseamnă fondurile europene. Și cum am reușit și încercăm să reușim, în continuare, să modernizăm și transportul în comun, pe fonduri europene."

Marcel Boloș, director general al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest: „Eu sper ca, în curând, să ajungă orașul cu mobilitatea urbană cea mai rapidă. În curând, Oradea o să aibă cea mai rapidă deplasare internă între două puncte din interiorul orașului."

Autobuzele au câte 32 de locuri, dar pot transporta până la 70 de pasageri fiecare. Au aer condiționat, încălzire pentru iarnă și rampă de acces. Investiția a inclus și 9 stații de încărcare, la autobaza din oraș. Noile autobuze vor intra pe trasee cel târziu în 10 octombrie.

